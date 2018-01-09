糖浆开瓶后放冰箱保存，对吗？

李大爷一到秋冬就犯咳，止咳糖浆是家里的常用药。这几日，他把前段时间存放在冰箱里的糖浆拿了来喝，却总觉得没什么效果。到药店一问，才知道是自己储存药物的方式错了，糖浆开瓶后是不适合放进冰箱保存的。李姓执业药师介绍，不仅是糖浆不适合在冰箱里存放，还有散剂以及一些胶囊药等，其实都不适合存放在冰箱里。

糖浆类药常用的有止咳糖浆、感冒糖浆等，这类药含蔗糖量通常不低于45%，贮藏温度过低，糖浆中糖分容易析出结晶。此外，大部分液体制剂在过低的温度下，有可能导致药物从溶液中析出，进而会影响疗效。通常情况下，开瓶后常温下保存就可以了。

所谓散剂，通常是一些粉状的药物，常用于孩子。这些粉状药物一入冰箱，很容易吸湿受潮，反而容易变质。散剂类药物在启封后要在干燥处保存，最好是尽快使用。

患者在服用瓶装药时，一般会在启封后，将瓶里的干燥剂丢弃，这其实是不利于药物保存的。特别是糖衣片，一与空气接触，就易吸湿变潮变质，同时也不宜放到冰箱里存放。