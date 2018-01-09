六旬患者术前“耍性子” 医生温柔劝慰解“心结”

“我不换病号服，我就要穿着自己的衣服进手术室……”近日，长沙京石结石病医院一位即将接受手术的患者胡女士，在术前一小时突然哭闹，并拒绝按照手术室的着装规范更换衣物。

今年10月中旬，66岁的胡女士左腰腹部疼痛反复，并伴随恶心、呕吐等症状。为寻求好的治疗地，胡女士在儿女的陪同下，来到长沙京石结石病医院就诊。入院检查后，彩超报告显示其左输尿管上段有结石，并伴有左肾积水、右肾结石。因左肾已有积水急需手术治疗，胡女士与家人商量后办理了住院，在众多亲人的陪伴下，胡女士在术前检查及术前谈话等环节中都表现如常。可临近手术时，胡女士却在护士面前耍起了小性子：“我自己的衣服穿着很合身啊，我不要换那种宽松的病号服！”护士几番告知术前更换宽松病服有利于手术操作，但胡女士仍然坚持己见，甚至在家人面前像个小孩似的躺在病床上啜泣起来。

得知情况后，长沙京石结石病医院泌尿结石科主任卢卓雄医生在第一时间赶到病房了解事情原委，并确定这是患者的术前恐惧所致。于是，卢主任主动上前轻声细语地安慰，运用“唠嗑”的方式与胡女士谈心，并不时拍拍其肩膀，让她感受到旁人的支持与鼓励。经深入沟通后，胡女士最终道出自己“哭闹”是因对手术存有心理阴影，“以前接受过开刀取石手术，身上至今还留着长达16厘米的伤口！”

为帮助胡女士克服术前的恐慌与不安，卢主任又进一步借助肾脏模型等道具，形象生动地演示了胡女士即将接受的纤维肾镜无创保肾取石术原理。经过卢主任的耐心劝慰，胡女士的“心结”被解开，最终轻松顺利地接受了无创取石手术治疗。