流感来袭 家长应记住6点

自去年12月份以来，随着寒流的降临与病毒感染的流行，北京、天津、青岛等北方城市医院的儿科门急诊量骤然上升。大部分患儿表现出的症状为高热、咳嗽、流鼻涕,一部分孩子还有呕吐、腹泻等症状。

为何天冷容易感冒

冬季气温较低，室内外温差大，骤冷骤热，可使呼吸道黏膜下血管收缩，黏膜表面的免疫球蛋白分泌减少，黏膜防御屏障作用减弱，容易让病毒乘虚而入。 流感病毒典型的传播途径是经飞沫（气溶胶）吸入，或与感染者的鼻腔分泌物或污染物直接接触。从“手－手”“手－表面－手”的接触传播似乎比飞沫传播更重要。病毒可长时间在环境中生存，鼻病毒可超过18个小时。病毒可能黏附在人手上，随后带到眼睛或鼻腔，引起感染。

家长护理注意什么

1.病毒感染是一种自限性疾病。只要孩子的免疫功能正常，通常1周左右就能痊愈，咳嗽、流鼻涕可能会延续一段时间。众所周知，病毒感染是没有特效药的。

2.注意休息。让孩子多休息，以减少体力消耗。患儿年龄越小，越需要休息，待症状消失后才能恢复自由活动。

3.调理饮食。孩子感冒后食欲多减退。家长应根据孩子食欲及消化能力不同，分别给予清淡、易消化的食物，如稀粥、面条等。吃奶的孩子可暂时减少次数，不要强行喂奶，以免发生吐、泻等消化不良症状。由于发热、出汗多、吐、泻等会引起体液损耗大，应鼓励孩子多饮水，防止脱水。可给予一些富含维生素C的水果或果汁。

4.当孩子发热时，最好带他到医院验血常规（社区医院即可）。如果白细胞高，考虑有细菌混合感染，可吃几天抗生素，控制细菌感染。如果血化验正常，不需要吃抗生素（因为抗生素对病毒无效）。目前没有有效的抗病毒药，发热早期可使用奥司他韦。原则上，只要孩子用了退烧药（或配合物理降温）后，体温能降到38℃以下即可。此时孩子精神状态好，基本不影响吃喝和玩耍，继续观察护理，一般3天～5天，体温即可恢复正常。

5.如果孩子服药后体温不降，或体温虽降，但精神状态仍然不好，或伴有头痛、声音嘶哑、反复呕吐等症状，最好及时就医。

6.其他对症处理。如流鼻涕、咳嗽等症状重时，可配合吃感冒药和止咳药，同时可吃清热解毒的中药，如豉翘清热颗粒或蒲地蓝口服液等。