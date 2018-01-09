粤三级公立医院全部参与医联体建设 共163家已组建349个医联体

3年前，清远市连南县人民医院（以下简称“连南医院”）账户上只有19万元存款，欠债却高达1836万元，连工资都发不出来；三年后，仅2017年1—10月，医疗业务收入就达7744.46万元，门（急）诊总诊疗人数达30.76万人次。这样的巨变，得益于广东药科大学附属第一医院（以下简称“广药一院”）的全面托管帮扶。近日，“广药—连南”医联体模式受到了国务院医改组专家“点赞”。

党的十九大报告指出，深化医药卫生体制改革，全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系，健全现代医院管理制度。

2017年，广东加快推进医联体建设，出台《广东省推进医疗联合体建设和发展实施方案》，省财政连续3年每年投入7500万元在15个地市开展医联体建设，其中就包括连南县人民医院。目前，全省163家三级公立医院全部参与医联体建设，越来越多基层偏远地区居民在家门口就能享受到三甲大医院同等的医疗服务。

曾经负债累累

如今辐射“三连”地区

不久前，记者在连南医院影像科看到这样一幕——病理标本放置在机器内，激光扫描而过，标本图像传至电脑内。随着操作人员点击，图像“跨越山川”，从连南医院飞越到了广州。广药一院病理科医生分析后，实时在线向连南医院发回了诊断报告。

这个改变始于2014年7月，广药一院全面托管帮扶连南县人民医院。2016年初，连南医院以高分通过“二甲”复审，被国家卫计委列入了全面提升县级医院综合能力的第一批名单。2017年3月，连南医院获批县镇医联体建设补助资金500万元，发展更有劲头了，并逐步形成覆盖连南、连山、连州“三连”地区的核心竞争力。

在帮助连南医院逐渐走上发展正轨之时，广药一院还将医联体延伸至乡镇一级。结合“互联网+”，通过远程会诊、远程培训、远程影像诊断、远程病理诊断等方式，与乡镇一级卫生院相连接，逐步形成省—县—镇医院网络，建立紧密结合型的远程智慧医疗中心，使乡村百姓在家门口即可享受三甲医院专家的会诊。

各地市建设有成效的医联体59个

我省“十三五”医改规划要求，“十三五”期间，城市的三级大型医院要全部参与医联体建设，并发挥引领作用。鼓励各地组建人财物、信息和技术等资源高度统一的紧密型医联体。

今年7月，省政府出台《广东省推进医疗联合体建设和发展实施方案》，因地制宜推动多种形式的医联体建设。其中，最引人关注的是推广深圳罗湖经验，组建医疗集团。

2015年8月，深圳市罗湖区将5家区属医院和35家社康中心整合成紧密型唯一法人代表的法人单位，挂牌成立罗湖医院集团，整合区域内医疗资源，基本医保对医院集团采取区域打包付费方式，实行“总额管理、结余留用、合理超支分担”，促进医疗卫生服务模式“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变。记者从省卫计委获悉，今年开始，深圳市将罗湖区的做法推广到全市，目前已组建11个医院集团。

在县域，广东则主要推广县镇一体化管理经验，组建医疗共同体。此外，广东以省部属医院为龙头，发挥专科优势，积极组建专科联盟。目前，广东的眼科、肾病专科、肝胆胰专科、胃肠专科、骨科等专科联盟，已覆盖全省全部57个县（市）。

据广东省卫计委统计，截至2017年11月13日，全省共组建了349个医联体，其中医疗集团52个，医疗共同体111个，专科联盟106个，远程医疗协作网16个，其他类型64个。全省163家三级公立医院全部参与医联体建设工作，各地市建设有成效的医联体59个。

南方日报记者 李秀婷、见习记者 黄锦辉、通讯员 粤卫信 潘英媛