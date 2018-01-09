侯云德：我只是做了分内的事

侯云德院士（前左）在实验室与学生交流（2017年12月27日摄）。图片为新华社发

大红色的“最高奖”证书格外醒目。

这是全国最高科技荣誉。

将它捧在手里的侯云德却说：“我只是做了分内的事。”

如潮的掌声，是人们对这位89岁仍坚守传染病健康防线的老科学家的深深敬意。

侯云德是谁？50多年前，苏联《病毒学杂志》的编辑也问了这个问题。彼时在苏联医学科学院伊凡诺夫斯基病毒学研究所攻读副博士学位的侯云德在该杂志上接连发表了17篇学术论文，引起极大关注。

鉴于他的学术成就，苏联高等教育部于1962年破例越过副博士学位，直接授予侯云德苏联医学科学博士学位，这在历史上前所未有。

当年，侯云德便学成归来，报效祖国。

他在分子病毒学研究和基因工程药物研发方面取得了巨大成就。20世纪80年代初，他率先利用分子生物学理论和方法，完成了当时我国最大基因组——痘苗病毒天坛株的全基因组测序；构建了一系列新型原核表达载体和病毒基因治疗载体；发现了丙型肝炎病毒核心蛋白抗原表位及其致癌性分子机制等，奠定了我国分子病毒学的研究基础。

他率先研发出国际独创、我国首个基因工程药物（国家I类新药）——重组人干扰素α1b，实现了我国基因工程药物从无到有的“零”突破，随后又在短短数年间相继研制出1个国家一类和6个国家二类基因工程新药。作为项目第一完成人，获1993年国家科技进步奖一等奖。

在中国现代传染病防控技术体系建设上，侯云德做出了卓越贡献。他带领“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项专家组，顶层设计了我国2008-2020年应对重大突发疫情和降低“三病两率”的总体规划。

他特别强调我国新发突发传染病应对能力的提升，布局建立了多部门、多领域、覆盖全国的传染病检测平台和监测网络，将我国新发突发传染病防控技术和能力提升到国际先进水平，使我国成功应对了近十年来国内外发生的多次重大传染病疫情。

他还主导了2009年我国H1N1流感大流行的防控应对和科技攻关，取得8项世界第一的研究成果，使我国开创了人类历史上首次对流感大流行成功干预的先例。作为项目第一完成人，获2014年国家科技进步奖一等奖。

侯云德院士从事科研工作60年，科研成果根植于祖国大地和人民健康事业，为我国现代医药生物技术产业和现代传染病防控技术体系的奠基和发展做出了历史性贡献。

不忘初心，方得始终。

耄耋之年，侯云德仍然在为祖国的医药健康事业殚精竭虑。他曾赋诗以明志:“双鬓添白发，我心情切切，愿将此一生，贡献四化业”。