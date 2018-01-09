为啥孩子总喜欢听同一个故事

同一个故事让成年人听四遍，对方就会不耐烦。如果换成孩子，会开心地要求再读一遍。很多家长不解，为什么孩子喜欢重复听同一个故事。

重复是孩子的学习方式。由于儿童认知能力有限，不能像成年人一样读一遍就理解故事的全部内容，所以需要不断重复体会。

完成从概念到逻辑的认知。孩子听故事时常会重复发问：这是什么？为什么会这样？这是孩子学习概念，理解事物规律的自发行为。比如《小猫钓鱼》的故事，孩子先了解到“钓鱼”的概念，然后知道小猫钓鱼时跑来跑去，然后得出“不专心钓不到鱼”的逻辑结论，最后对“三心二意”这个词形成概念。这个过程看似简单，孩子从中能获取很多宝贵知识。

有助于发展专注力和意志力。家长应尽可能满足孩子的要求，不要破坏他们的学习热情。

能获取安全感。重复听同一个故事直到会背，熟悉的感觉会让孩子更有安全感，能预测故事的结果，获取掌控感。当孩子发现自己有能力掌控一些事情时，自信开始建立。

重复是孩子的智力体操。家长不要打断孩子重复，要学会欣赏，孩子的智力能因此得到提升。