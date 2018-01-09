今年流感为何高发？ 三种流感病毒同时流行

“今年的感冒太严重了！我们全家都被传染了！在医院输液一个星期都不见好！”这算是对于流感最简单、最通俗的总结和解释了。昨天，市疾控中心相关负责人表示，目前本市已进入季节性流感的高发季节，据北京中医医院在北京市9家医院收集的376例流感样病例所示，目前病原学方面主要为甲型H3N2、新甲型H1N1、乙型流感，与北京市同期CDC监测结果相符合。

为何高发？ 三种流感病毒同时流行

今年入冬以来，各大医院呼吸科尤其是儿科患者爆棚，不少市民相继“中招”病倒。“今年流感病毒来势汹汹，给人难以招架的感觉。”“我一年都很少发烧，这回也扛不住了。”不少人开始在朋友圈转发有关流感的最新消息。

相较于往年，今年的流感形势是否真的格外严峻？究竟是什么原因导致身边患感冒的人似乎比往年更多？这波病毒究竟有多可怕？对此，市疾控中心相关负责人是这样解释的：根据目前的监测，今年北京正值三种流感病毒同时“流行”，其中以乙型流感病毒为主，甲型H3N2和新甲型H1N1流感病毒也不示弱。根据市疾控中心的数据显示，目前本市已进入流感等呼吸道传染病高发季。流感病毒检测阳性率已达往年高峰水平，且仍呈上升趋势。此外，天气干燥也是流感多发的原因之一。市疾控中心发布的最新数据显示，2017年的最后一周，流行性感冒较前一周上升了48.75%。

流感之所以“杀伤力”强，关键在于传染性极高。健康人感染流感病毒后3至5个小时即可排出病毒，流感患者发病后的第24至48小时是病毒排放的高峰期。

此外，冬季原本就是呼吸道疾病高发的时期，医院就诊扎堆，也会增加交叉感染的风险。根据首儿所病毒研究室的监测结果显示，呼吸道合胞病毒在门诊、住院的急性呼吸道患儿中占有较高比例，这一病毒更多的是引起下呼吸道感染。在流感高发季节，也会出现个体先后被不同型别的流感病毒感染的情况。如果患儿表现出反复发烧、病情重的情况，有可能是孩子出现了多种病毒感染。

如何治疗？ 大部分流感患者能自愈

疾控专家进一步解释说，流感是一种由极易发生变异的流感病毒所引起的急性呼吸道传染病。医学上根据流感病毒内部的核蛋白（NP）和基质蛋白（MP）抗原性的不同分为A（甲）、B（乙）、C（丙）3型。其中甲型病毒最易发生变异，传染性强，每年11月至次年的3月为流感高发期，潜伏期为 1至3天，呈群体流行。

3种类型的流感病毒都会导致人感染，只是程度上不尽相同。A型流感病毒流行范围广，能感染人及多种动物，是多次引起全球性流感的罪魁祸首；B型流感病毒仅在人和海豹中发现，通常致病性低，偶尔导致局部暴发；C型流感病毒多以散发病例形式出现，一般不引起流行，且感染后症状较轻。

据统计，全世界每年有5%至10%的成人和20%至30%的儿童患流感，大部分流感患者是可以自愈的。但对于高危人群如婴幼儿，特别是2岁以下的小宝宝，更容易并发喉炎、气管炎、支气管炎、毛细支气管炎、肺炎及胃肠道症状；孕妇和产后2周内的女性、老人（年龄大于等于65岁）也可能出现肺炎、脑炎或者心肌炎等严重并发症，所以这部分人确诊或者疑似流感的时候应尽早开始抗病毒治疗。

如何传播？ 患者和隐性感染者均为传染源

流感患者和隐性感染者是主要传染源，主要通过空气中的飞沫传播，也可通过口腔、鼻腔、眼睛等黏膜处直接或间接接触传播。接触患者的呼吸道分泌物、体液和污染物也有可能被感染。

需要注意的是，并非每一个感染了流感病毒的个体都会出现流行性感冒的症状，是否发病取决于每个人免疫与病毒间的相互作用。流感病毒经飞沫进入人体的呼吸道，正常人的呼吸道黏膜上存在分泌型IgA抗体，可以清除病毒。当机体免疫力降低时，分泌型IgA的含量就会降低，清除病毒的能力就会下降，就可能出现流行性感冒的症状。

如何分辨？ 流感症状重于普通感冒

专家表示，流感与普通感冒在症状上有相似但也有很大不同。通俗来解释，感冒是相对流感更温和的呼吸系统疾病，感冒症状使人在几天内感到不适；流感症状则会持续更长时间，有时可达几周，并且还有可能导致肺炎等。

普通感冒一般由病毒引起。其首发症状是咽痛，一般在一两天后就会消失，随之出现流涕、鼻腔充血等症状。在开始的三天，感冒具有传染性，所以应做好隔离，注意休息。如果一周后感冒症状仍没有缓解，应考虑服药或前往医院就诊。

流感病毒同样通过鼻、眼睛、口腔黏膜以飞沫形式传播。但相比普通感冒，流感发病更急，发展更快，症状更重。流感最常见的并发症是肺炎，尤其是青年人、老年人或合并心肺疾病的患者更容易得肺炎。如果感到呼吸急促、困难就需要立即就诊。流感典型的临床症状是畏寒、高热，体温可达39℃至40℃，伴头痛、肌肉和关节酸痛、极度乏力等。而普通感冒很少有发热或仅为低热、中度热，无寒颤，很少有全身症状和并发症。一般病程为1至3天，无明显季节性。

此外，对于儿童而言，首儿所专家也提示家长，在流感高发季节，会出现个体先后被不同型别流感病毒感染的情况，因此一定要对孩子加强防护。家长应重点观察孩子的精神状态。高烧39℃以上、孩子精神状况不好、食欲明显下降、不吃东西，出现上述症状需要及时就医。

如何应对？ 147家医院儿科可分流

针对目前医院儿童内科就诊扎堆的现象，市卫计委也及时公布了本市147家开设儿科的医院名单，希望能引导家长有序就医，避免扎堆导致的交叉感染风险。

同时，北京中医医院也在第一时间组织了急诊科、呼吸科、儿科及感染专业著名专家，根据今冬气候特点、病原学特点、流感中医特征等，进行磋商研讨，紧急出台了《北京中医医院2017年冬季流感中医特征及中医药防治专家指导意见》。

■相关链接

中医院公布证治方案

根据此次流感预警模型，北京中医医院制定了相应的证治方案。

成人流感证治方案以发热症状为主（2017流感退热方），适应症包括了发热，咽干咽痛，咳嗽有痰，便干，舌红苔薄等。参考方包括荆芥穗、山栀子、生麻黄、青蒿、牛蒡子、杏仁、玄参和柴胡。而以咳嗽症状为主（2017流感咳嗽方）的适应症包括咳嗽，痰黄量多、黏不易出、咳吐不爽，舌红。参考方为荆芥穗、山栀子、生麻黄、青蒿、牛蒡子、杏仁、玄参。

针对儿童流感证治方案，热邪炽盛证（儿童抗感1号）的临床表现为高热不退、乏力头晕，或有咽痛、鼻塞流涕、微咳、大便干燥、舌红苔薄或苔厚少津。参考方为防风、柴胡、青蒿、地骨皮、寒水石、玄参、连翘、黄芩、芦根、白茅根、天花粉、黄精、丹皮、陈皮、石菖蒲、甜叶菊。

热邪挟湿证（儿童抗感2号）的临床表现为高热不退、乏力头晕，或有咽痛、鼻塞流涕、微咳、恶心甚则呕吐、大便不成形、舌红苔厚腻。参考方为防风、藿香、青蒿、地骨皮、寒水石、玄参、连翘、黄芩、芦根、白茅根、滑石粉、射干、丹皮、陈皮、石菖蒲、甜叶菊。

■晨报提醒

带孩子去医院要注意什么？

1、如果孩子患有轻微感冒，症状较轻，状态良好，不建议带孩子去医院排队就诊，可能在等待就诊时，被传染其他疾病。

2、出门佩戴口罩，注意保暖，路上少去人员聚集的地方，不要随意将手塞进嘴里。

3、带孩子就诊时选择人较少的时间段，比如上午和下午开诊的第一个小时，等候时不要扎堆，选择人员不密集，通风较好的位置候诊，避免交叉感染。

4、按照医嘱用药，做好居家隔离，孩子不要带病上学，直到症状消失后2天。

5、患病孩子流鼻涕、打喷嚏严重的，建议用手绢或纸巾遮掩口鼻，进食前注意用肥皂清洁洗手，避免将病毒通过飞沫、再通过手进行传播。

6、注意补充水分，对退热、缓解不适症状有帮助。饮食要均衡，减少过多进食甜食或高热卡食物。

■市卫计委提醒

下列情况一定要洗手

1、去医院、看护病人后

2、外出或购物回家后

3、处理宠物粪便后

4、给孩子换尿布后

5、擤鼻涕、揉眼睛后

6、做饭前、冲奶粉前

7、摘戴隐形眼镜前

北京晨报记者 徐晶晶