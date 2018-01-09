家长带孩子看病要注意的误区

北京儿童医院原新生儿重症监护室副主任崔玉涛家里有小孩的，最怕的就是孩子生病。每个当爹当妈的都希望孩子生病了早点好，少遭罪。其实有些孩子受罪是因为看病方法不对，而有些方法能让医生治疗效率提高，让孩子少受罪。

1.不要急于让医生给孩子挂水输液，这等于害了孩子。因为长时间挂水会使肾脏产生极大的负担，甚至会造成肾衰竭。

2.给孩子吃药一定要看清副作用，副作用写得越详细的药，越成熟越安全。宁愿吃老的药也不要吃新药，因为新药往往还没得到充分临床数据，有什么副作用也不清楚。全世界有80%的抗生素是在中国做实验的，所以请不要拿自己的孩子当小白鼠。

3.没必要去查是否缺钙。孩子有缺钙的症状了才是缺钙。孩子头上出汗不是缺钙症状，那是因为孩子的皮肤跟成人不一样，毛孔打开的少，只在腋窝、腿窝、头部容易出汗，完全是正常现象。

4.孩子发烧不要说好烫，要说体温多少度；拉肚子几天，要说具体的天数，不要说经常腹泻。家长要准确叙述发病时间，家庭中其他人有没有类似的疾病，比如感冒、过敏等。要告诉医生孩子的主要症状，就是一眼就看到的症状。

5.除了脑膜炎外，其他都不会“烧坏脑子”。不超过38.5摄氏度完全没有必要吃退烧药、打针。所有的退烧药都只是让体温退下来，并不能杀灭病菌。超过39摄氏度的退烧，只是为了防止孩子高烧惊厥。

6.判断一个孩子是否生病、生病是否严重有以下几点：吃喝是否正常，精神状态好不好，睡眠状况，便尿情况；哇哇大哭的孩子往往不严重，而不哭不闹、看起来很“乖”的孩子，往往更严重。精神状态的好坏，是衡量孩子病情是否严重的一个标准。