十大“科学”流言 给人啥启示

紫菜粉丝大米都可以用塑料制作？坐月子绝不能吹风？西瓜400天不腐烂，是因为喷了防腐剂？……近日，北京市科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布2017年度十大“科学”流言榜。十位院士和专家通过讲道理、摆数据、做实验等方式现场揭穿了这些流言真相。（1月7日《法制晚报》）

●析因 权威科普环节薄弱

从网络上了解、获取相关知识、信息已成国民常态，网络传播快、受众广、虚拟性强等特点，也使得互联网江湖里时常出现泥沙俱下、鱼目混珠现象。这些流言都有一个共性，那就是抓住了健康、教育、食品安全等公众最关心、与大家日常生活和切身利益息息相关的问题，极容易触动大家的敏感神经，有的流言、谣言人们心里明明清楚未必靠谱，也抱着宁可信其有不可信其无的态度点击、转发，导致病毒式传播泛滥。

针对网络上形形色色的“科普”流言，倘若没有专业知识做支撑，一般人很难做出正确判断，尤其是某些涉及民生领域的不实传言、谣言煞有介事地引用“权威”，拿所谓“事实”和“数据”佐证，甚至于“有图”“有视频”“有真相”，就更容易让人稀里糊涂、不由自主地相信了。此类“伪科普”不仅无益可谈，反而添乱、帮倒忙、害人不浅。因此，这就提醒大家对网上未经证实的“科学”流言要多长个心眼，不能“慌不择路”“饥不择食”“病急乱投医”，不能不设防地当传言“二传手”，以免让自己和朋友圈中了流言的毒。

不可忽视的是，“科学”流言之所以有市场，与权威科普薄弱、乏力不无关系。只有科学、理性、真实、权威的声音走在前面，并在“伪科普”网帖出现之后及时辟谣以正视听，才能有效减弱、遏制其传播和危害。因此，要建立常态预警机制，用科学常识将不实流言掐灭在萌芽状态；要建立有力应对机制，官方、权威部门、专家学者要正面回应，就有关现象做出科学、可信的解释，让谣言不攻自破；要发挥辟谣平台的功能，包括专家释疑、谣言库等，给广大网民提供自我科普、自我辟谣的路径。

范子军

●观察 流言猖獗考验监管

可以说“十大科学流言”榜的发布，是对科学谎言、科学流言的一次撕破，让公众看到了谎言和流言的真面目，从而远离谎言和流言，不被这些谎言和流言所欺骗。但是，只有一个榜单，也还是不够的。榜单的发布，就像是“动动嘴”，“动动嘴”是和谎言和流言的一次赛跑，可是，还需要“动动手”，也就是说，对于散布虚假科学的人，需要法律层面的打击，而不能只是撕破谎言和流言，并没有进行处罚，只会让监管部门落在谎言和流言后面，可能旧的谎言和流言被撕破了，新的谎言和流言就又出现了。“科学”流言榜始于2014年，此后每年都会发布“十大科学流言”，我们发现出现了这样的情况，并没有因为“科学”流言榜的出现，而终止了此类流言蜚语的传播。

发布虚假科学的人，存在这样几种情况。一个是想借此赚取商业利益，靠哗众取宠赚钱。这是不折不扣的欺骗行为。“左脑负责语言右脑负责图像”的科学流言就是这样的性质，主要目的是开发智力赚钱的。一个是为了混淆视听，故意扰乱社会秩序，比如“紫菜粉丝大米都是塑料做的”，是一些不怀好意的人为了扰乱社会秩序而故意编撰出来的。

这种情况下，这些科学流言蜚语的性质就变了味。这考验着公众的智商，也考验着监管部门的执法。对于这种危害社会的科学流言蜚语，不能只是让科技部门撕破，不能只是让老百姓学会识破，还应该用法律的手去打击。借助虚假科技赚钱的商家要狠狠打击，故意杜撰科技谣言的人，也应该受到法律的惩罚。允许科技流言蜚语传播的网络载体，当然也不能让他们置身事外。

总之，十大科学流言，不能“只动嘴”，也要“动动手”。撕破和打击一个都不能少。

郭元鹏

●建议 科学应对“科学”流言

如果任由“伪科学”泛滥，代价将是人与人之间的信任被消解，社会心态被扭曲，最终从个体到社会都要为之埋单。为此，对“科学”流言要科学应对。

首先，对“科学”流言要止于“教”。科学教育是抵御“科学”流言的基础，要加强信息化手段的应用，通过各种主流媒体、新媒体和自媒体渠道搭建宣传平台，不断提升科普教育的效果和质量。同时，还要充分利用科技场馆，发挥科学普及的渠道作用，拓宽展品外延，不断丰富科学展示、科学实验的演示内容，开展多样化的教育活动，让科学普及走入社区，走进学校。只有放大“高品质”的科学声音，全民科学素养的“水位”才有可能节节升高，从而夯实社会抵御“科学”流言的根基。

其次，对“科学”流言要止于“智”。一事当前，先问真假，再断是非，不是凭印象成见去推波助澜，而是给予事实更多关注，本身就是理性的回归。每个人都有认知盲区，不可能判断所有信息的真伪，这时就应该有一个底线：未经验证的信息不要轻易转发，确认是谣言应在朋友圈里澄清事实。看到“警惕”“惊爆”多一个心眼，有点“科学精神”；面对“解密”“内幕”多打个问号，抱点“怀疑主义”，“科学”流言的生存空间就会少些、再少些。

最后，对“科学”流言要止于“责”。一方面，对于流言制造者，国家法律应当及时跟进，不但要让其接受社会道德与责任的拷问，严重者甚至还要让其面临法律的制裁。另一方面，网络时代，每个人都可以是自媒体，应该有着“媒体责任”。你的态度，决定流言的出路。再小的个体，也应有自己的信用；再变幻的空间，也应有文明的法则。坚持求真务实、谨言慎行的科学精神，不做流言的传播者，每一个负责任的网民都能成为“流言终结者”。如此，才能让公众不仅要对自己的言论负责，同时也要对自己传播的言论负责。

袁浩

●提醒 功夫更应下在平时

对政府、科普等有关部门和方面来讲，向民众灌输、传授科学知识，防止科学流言，用评选年度“十大科学流言榜”的方式，在特殊时点特殊环境下再次重点呈现相关流言，以另一种抓人眼球的方法出现，能够达到更好宣传科普知识的效果，未尝不可。

但要明白的是，科学流言远非此次评出的“十大科学流言榜”这么多，造成严重危害的流言，也绝非此次“十大科学流言榜”中的科学流言最大，其他方面的流言和危害也许还不少，只是由于时空和认知等的不同，一些科学流言还没有被有效关注和认知，但其存在和潜在、潜伏的巨大危害却是客观的，不能掉以轻心和漠视。

有鉴于此，民众可以就与自己有影响、有关联的科学流言加以关注、了解和回避，而对其他与己关系不大的科学流言，少关注或不予关注。但对政府等科普部门而言，却不能止于此，而是要对所有的科学流言都要加以关注和及时科学辟谣，尽量全面有效普及相关科学知识，弘扬科学正能量，以尽量减少相关科学流言对他人、对社会的伤害。

再直白一点讲，面对科学流言，更关键更重要的工作，是在平时，是在流言刚发端的初始阶段，甚至说在事前尽可能科学、及时地进行科普知识宣传。

年度“十大科学流言榜”的发布，也提醒了政府有关方面，防止科学流言，减少科学流言对社会等造成伤害，最科学有效的办法，就是相关方面要切实负起责任、打起精神，把科普工作的功课完成于平时、完成于无形，因为流言出现后的灭火式科普，造成的一些伤害是很难有效挽回的，甚至是根本无法挽回的，需要有效改进。

余明辉

●三言两语

“科学”流言泛滥传播，在一定程度上折射社会科学意识的薄弱和民众科学精神的缺失。这一方面反映科学知识普及不够，另一方面更是映照民众自由独立思考能力不足。

——涂启智

“不以他人的头脑为头脑、不以他人的耳朵为耳朵、不以他人的眼睛为眼睛”，民众科学精神需要补课。

——庄何

监管部门辟谣“科学”流言，有几个明显不足，包括反应慢，回应不及时，一年才粉碎一回，而“科学”流言已经扎根。

——李冰洁

十大“科学”流言榜何尝不是一个有益提醒：当民众普遍涵养科学精神，逐渐信仰科学理论，“科学”流言就再也无缝可钻了。

——季李

如何及时褪去“科学”流言的“伪科学”外衣？关键要解决三个方面的问题：谁来识别？谁来褪去“伪科学”外衣？谁来科普？

——许朝军