2017年国家科学技术奖公布！侯云德获国家最高科学技术奖

1月8日，2017年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂举行，中国疾病预防控制中心病毒病所研究员、中国工程院院士侯云德，获国家最高科学技术奖；浙大李兰娟院士团队获2017度国家科学技术进步奖特等奖。

中国疾病预防控制中心病毒病所研究员、中国工程院院士侯云德，获国家最高科学技术奖

年近九旬的侯云德现任“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项技术总师，是我国分子病毒学和基因工程药物的主要奠基人，主导建立了举国体制协同创新的传染病防控技术体系，成功应对了近十年来国内和国际数次的重大传染病疫情。研究过干扰素和中药黄芪的抗病毒感染作用，在国内首先研制成功临床级人白细胞干扰素，建立人白细胞干扰素基因无性繁殖系，研制成功人α1型基因工程干扰素，并将其投放市场。

浙大李兰娟院士团队获2017度国家科学技术进步奖特等奖

浙江大学传染病诊治国家重点实验室、感染性疾病诊治协同创新中心主任、中国工程院院士李兰娟领衔，联合了11家单位共同完成的“以防控人感染H7N9禽流感为代表的新发传染病防治体系重大创新和技术突破”项目获2017年度国家科学技术进步奖特等奖。

这是该奖项自设立以来，我国医药卫生行业、教育行业“零的突破”。李兰娟在获奖后表示，项目是我国医疗卫生事业发展的成果，也是证明我国医疗水平在国际上地位不断提升的成果。

作为一种新亚型流感病毒，人感染H7N9禽流感疫情于2013年3月底在上海和安徽两地首次出现。病毒来势凶猛，重症患者病情发展十分迅速。项目组在5天内确认了这起重大突发疫情病原是一种全新的三源重配H7N9禽流感病毒，对外公布病毒基因序列，为全球共同应对人感染H7N9禽流感疫情赢得了宝贵的时间。



医学界获奖项目如下：

















