注意啦！这三类人易高发年底综合征

每到年底，有些人会分外忙碌，有些人则会感怀时间飞逝，这些因素容易使人产生疲惫、焦虑、迷茫甚至抑郁的情绪，这就是年底综合征。记者采访了省人民医院心理门诊专家段朝霞，她提醒，三类人群更易受年底综合征困扰，应该注意自我调节。

1、职场人士

“年底太忙”几乎是每个人近期挂在嘴上的常用语。除了日常事务需要处理外，还要忙着提交年终工作总结以及新一年度的工作计划。有的人回顾一年，发现自己付出的努力并未取得应有的成绩，不免会沮丧失落。因此，年底综合征在职场人士身上多表现为：疲惫、焦虑、寝食难安，有的甚至健康亮起红灯。

专家建议：避免过度劳累，保证充足的睡眠和休息时间，平时抽出些时间做些运动，使身心得到有效放松。保持平和心态，不要过多地和他人比较，减少落差感。

2、婚龄青年

对于一些到了适婚年龄却迟迟没有解决“个人问题”的男女青年，每到年底则会受到更多来自于家庭和社会的关注和压力。“你又要大一岁了”“明年必须完成任务”诸如此类的话语常常使大龄青年们备受困扰，并由此产生适得其反的排斥心理和反感情绪。除了外部压力外，自身对情感问题的迷茫、困惑和失落感，也容易在年底更为集中地表现出来。

专家建议：单身男女青年不妨多参与一些年底的各类社交活动，放下心理包袱，以从容的心态积极寻找属于自己的另一半。

3、老年人

每到年底，有些老年人不免会感到内心失落，特别是一些子女儿孙长年不在身边、身体状况不佳的独居老人更是如此。有的老人会产生无助情绪和紧迫感，担心自己的健康每况愈下。当子女因年底繁忙而无暇看望自己时，更容易因失落而感到无所适从。

专家建议：老年人要试着激发生活热情，体验生活情趣。正确对待疾病，加强人际交往，避免自我孤立，学会老有所乐。子女在年底忙于工作的同时，也别忽视了对老人的关注和陪伴。