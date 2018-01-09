全球流感来势汹汹 最佳预防手段是疫苗

寒冬之中流感疫情来势汹汹，不仅中国流感活动处于冬季高峰，北美、欧洲等地的流感病例数量同样明显增多。流感高峰来临，接种疫苗是最佳的预防手段。

流感进入高发季

当前，北半球进入流感高发阶段，美国和加拿大境内甲型Ｈ３Ｎ２流感病毒肆虐。相对而言，中国以乙型流感为主，欧洲乙型流感病例的数量也超过甲型。

美国疾病控制和预防中心日前表示，２０１７年末美国流感活动大幅增加。从１２月２４日至３０日，美国临床实验室共确认９２２８例流感检测阳性样本，其中甲型和乙型流感比例分别占８４．６％和１３．３％。

加拿大公共卫生署首席公共卫生官谭咏诗说：“流感病毒在加拿大正处于活跃高峰。”目前该国绝大部分病例为甲型Ｈ３Ｎ２流感，同时乙型流感病例数继续增加。截至去年底，加拿大共有１０５０人因“与流感相关”原因而入院治疗，３４人死亡。

谭咏诗表示，从之前南半球流感季的情况来看，现有疫苗针对甲型Ｈ３Ｎ２流感病毒有效性较差。Ｈ３Ｎ２流感病毒是甲型流感病毒中的一种亚型，这种毒株易对老人和儿童等易感人群造成严重影响。

根据中国国家流感中心８日最新发布的“中国流感流行情况概要”，２０１７年１２月２５日至３１日，全国流感活动仍均处于冬季流行高峰水平，且仍呈现上升趋势。该时间段内全国（未含港澳台地区）共报告流感样病例１１２５３例。

中国国家卫生计生委提示，中国今年流感活动主要呈现以乙型Ｙａｍａｇａｔａ系流感病毒为优势毒株、甲型Ｈ３Ｎ２和甲型Ｈ１Ｎ１流感共同循环流行的特点。

此外，流感疫情在北欧、南欧和西欧国家呈增长趋势，其中乙型流感病例的数量超过甲型，甲型Ｈ１Ｎ１流感病毒感染者的数量超过了甲型Ｈ３Ｎ２流感病毒感染者。

流感并非普通感冒

许多人常混淆流感与普通感冒，从而忽视了流感的严重性。

流感多由甲型或乙型流感病毒引发，与季节相关，北半球通常在每年１０月至次年５月间流行，２月为高峰。流感症状出现较快，一般出现突发高热、咳嗽、寒颤、严重的疼痛或胸部不适，还可能引发严重健康问题，如肺炎、细菌感染等并发症。

而普通感冒与季节无关，全年均可发病，症状包括打喷嚏、流鼻涕，很少发热和寒颤，乏力症状不明显，通常不引起严重的健康问题。

当下，北半球多地遭遇严寒和冰雪天气，导致人体抵抗力减弱，流感病毒更易乘虚而入。

历史上，流感大流行曾给全球带来灾难。据估计，１９１８年至１９１９年流行的“西班牙流感”造成５０００万人死亡。

世界卫生组织表示，多数人患季节性流感不需药物治疗，可在一周内自行缓解发热等症状，但流感对一些高危人群可能会有严重甚至致命的健康威胁。世卫组织最新数据显示，全球每年约５％至１０％的成人、２０％至３０％的儿童罹患流感，导致３００万至５００万例重症病例，约２９万至６５万人死亡。

别再妖魔化疫苗

流感可通过达菲等抗病毒药物治疗，但预防流感最有效工具仍是疫苗。美国卫生部门数据显示，２０１６年美国供应了约１．４５亿剂流感疫苗，分别有５９％的儿童和４３．３％的成人接种了流感疫苗。与之相比，中国的流感疫苗接种比例还有待提升。

由于接种一次疫苗后，产生有效保护性抗体水平持续时间仅为６至８个月，而流感病毒变异频繁发生，流感疫苗需要每年接种。

另一方面，考虑到流感疫苗半年左右的生产周期、对流感病毒株的预测可能与实际流行毒株存在差异，可能出现当前流行病毒株与可用疫苗株不匹配的现象。但世卫组织说，即使流行毒株与疫苗株不完全一致，流感疫苗仍可为健康成人提供保护。对老年人来说，虽然流感疫苗对他们的保护性较弱，但接种疫苗仍可以降低疾病严重性，减少并发症和死亡风险。

考虑到多种流感病毒正流行或可能将在未来数月流行，专家建议年龄在６个月以上的人群接种流感疫苗，同时采取多锻炼提高身体抵抗力、注意个人卫生勤洗手、室内常通风等措施。