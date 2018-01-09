广东四价宫颈癌疫苗可以打啦 专家建议适龄母女一起接种

昨天下午3∶30，22岁的小潘在广州市天河南街社区卫生服务中心接受了四价宫颈癌疫苗的接种。这是广东省内首支四价宫颈癌疫苗，最近一两个月内全市的社区卫生服务中心都会到货。疫苗适合20到45岁女性接种，定价823元，完成整个接种程序共需三针。专家介绍，如果此前已经接种过二价疫苗，从预防宫颈癌的角度不需再接种四价疫苗；同时，不要忘记越早接种越早获得保护，推荐接种四价疫苗的母亲带上适龄的女儿一起接种二价疫苗。

已接种二价不需再打四价

昨天下午，天河南街社区卫生服务中心共接待了三四十位来接种四价宫颈癌疫苗或咨询相关事宜的女性。据社区医生介绍，此前一直有不少女性来询问“什么时候有得打”。

小潘说，去年自己听说身边的朋友到香港接种宫颈癌疫苗，本想同行，但又听说广州很快就有得打了，就打算再等等，免去路途奔波。

从年龄上来看，22岁的小潘既可以接种二价宫颈癌疫苗，也可以选择四价宫颈癌疫苗（前者适合9到25岁女性，后者适合20到45岁女性）。去年底二价宫颈癌疫苗已在广州上市，“我了解过，四价的覆盖范围大一点，就打算等到四价上市”。

广州市预防医学会秘书长黄桂花介绍，造成宫颈癌的HPV病毒有许多亚型，其中最高危的16、18亚型造成了80%以上的宫颈癌，二价宫颈癌疫苗正是覆盖了这两种亚型。而四价宫颈癌疫苗在此基础上增加了HPV6和HPV11两种会引起肛门和生殖器疣的低危亚型,“从预防宫颈癌的角度来说，如已接种过二价宫颈癌疫苗，就没有必要再接种四价宫颈癌疫苗了。”

推荐妈妈带上女儿一起接种

记者了解到，四价宫颈癌疫苗接种对象为20岁~45岁女性，半年内一共接种3针(接种程序：0-2-6月)，823元/支(已包含25元接种服务费)。

天河区内的社区卫生服务中心近日就会到货，而市内其他区的社卫中心也会在一两个月内到货。

去年底在广州上市的二价宫颈癌疫苗，接种对象为9岁~25岁女性。黄桂花推荐，接种四价宫颈癌疫苗的女性，假如家有9岁~25岁的女儿，不妨也带上一起，妈妈接种四价苗，女儿接种二价苗，“女儿更需要及时接种，因为越早接种越早得到保护。世界卫生组织推荐，宫颈癌疫苗的主要目标人群，是9到13岁未发生过性生活的女性。”

提醒

由于宫颈癌疫苗并未覆盖所有致病亚型，不能预防所有高危型HPV感染所致病变，不能治疗已经发生的HPV相关病变，也不能防止病变的进展，加上由于个体差异，可能还有极个别人未能产生足够的保护性抗体。因此接种疫苗后，并不意味着未来就不需要接受宫颈癌筛查。定期体检进行筛查，做到早发现早诊断早治疗仍是十分必要的。

话题关注

Q：接种宫颈癌疫苗有什么注意事项？

A：对疫苗所含任何成分严重过敏反应者禁用。患有急性严重发热疾病时，应推迟接种。血小板减少症患者或者任何凝血功能紊乱患者接种后可能会引起出血，应慎使用。妊娠期间应避免接种本品。如果女性已经或准备妊娠，建议推迟或中断接种程序，待妊娠期结束后再进行接种。哺乳期妇女应谨慎接种。

Q：接种后会有什么不良反应？如何应对？

A：注射后可能会出现疲乏、肌痛、头痛、发热和注射部位疼痛、发红、肿胀等不良反应。注射部位硬结、关节痛、胃肠道症状、咳嗽、瘙痒、荨麻疹和皮疹等超敏反应，也是常见不良反应。偶尔还会出现头晕、局部感觉异常和淋巴结病等不良反应。注射疫苗后，如果发现自己有严重的副反应，可以到医院看医生，做对症处理。

Q：已经感染过HPV的话，有没有必要接种宫颈癌疫苗？

A：HPV病毒有多种亚型，一般都是仅感染一种亚型，只有10%多的病例是感染两种以上亚型。接种二价疫苗，还可以预防至少一种亚型，四价疫苗还可以预防至少三种亚型。

再者，感染过不等于持续感染。HPV病毒感染后只是在宫颈上皮增殖，不会进入组织深处，所以并不能刺激免疫系统生成长期的保护性抗体。

宫颈癌高发年龄：17~24岁 40~44岁

恶性肿瘤发病率： 居前三位

2015年中国女性患癌情况

新发病例：9.89万例

死亡人数：3.05万例

平均每小时： 3人