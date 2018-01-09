今年流感比前三年都厉害！流感进入高发季

目前，全国流感疫情处于高发状态，北京疾控中心等各地疾控中心也发布相关防护指南。

从当前到三月份，都是流感高发季，专家提醒防控好流感!

今年流感比前三年都厉害

发热、头痛、肌痛、咳嗽……今年流感闹得有点凶。流感监测结果显示，近期我国进入流感流行高峰季，哨点医院报告的门急诊流感样病例比例高于过去3年同期水平，且呈上升趋势。

中国疾控中心官网公告显示，今年的流感样病例呈现出乙型流感病毒、甲型H1N1流感病毒和H3N2亚型流感病毒共同流行，其中乙型流感病毒所占比例最高。而乙型流感，人群普遍易感，主要危害小孩子。

“过度的慌张是没有必要的。”中国疾控中心病毒病所国家流感中心副主任王大燕表示，虽然今年流感高发，但按照往年的经验仍然处于正常曲线波动范畴之内，目前是处于接近流行曲线的高点，快速上升阶段，但不会一直在高峰，会有下降的过程。而且目前也没有发现主要的流感病毒发生大的变异。

流感≠普通感冒

不同于普通感冒，流感更凶猛!

“分清流感和普通感冒是治疗流感第一步。”北京中医药大学东方医院呼吸热病科主任医师张永生介绍，如果是普通感冒，早期只会出现咽部干痒或灼热、打喷嚏、鼻塞、流涕，或仅有低热、头痛。如果没有并发细菌感染，一般一周内就能自己痊愈。

流感的症状就厉害多了：咽痛、高热、畏寒、头痛、全身酸痛，剧烈咳嗽，但区分是流感还是普通感冒，最终还要依靠病原学检测。

由于流感的严重程度往往比感冒重，张永生建议，对于特殊人群应住院治疗。无须住院的患者，也需做好居家隔离、分餐，房间内做好通风、保湿。治疗流感应在发病36小时~48小时内使用抗流感病毒药物，早期使用，疗效更好。

另外，也可选择中医治疗，效果更快，副作用少，能起到“有病治病、没病防病”的功效。

得了流感静养比运动好

不少人认为，感冒不就是受寒了么?多出汗就好了。于是一些人开始了他们的“运动疗法”。尽管几天后感冒症状确实有所减轻，但也相继出现了精神萎靡、心慌、胸闷等症状。其实，这当中有些可能正是病毒性心肌炎的表现。

流感肆虐期，到底能不能运动?这里，不妨遵循一下“脖子法则”：如果感冒症状集中在脖子以上，表现为鼻塞、流鼻涕、喉咙痛痒、轻微头痛等症状，那么可适当锻炼，加快痊愈过程。如果感冒症状多集中在脖子以下，表现为恶心、反胃、胸闷、猛烈干咳、四肢无力、身体和肌肉疼痛或疲劳等症状，则不适宜锻炼。如果出现发烧症状或者出现发烧的前兆，比如头痛且浑身发冷等，一定不要坚持运动。

其实，这也是区分普通感冒和流感的运动法则。如果是普通感冒，适当运动发汗是可以促进痊愈的，但如果是凶猛的流感，静养比运动更好。

推荐两个中医“抗感方”

针对流感，北京中医药大学东方医院推出了两款药方——“感冒咳嗽合剂”和“金花清感颗粒”。

“感冒咳嗽合剂”取炙麻黄5g、杏仁10g、生石膏30g、生甘草5g、柴胡10g、黄芩10g、银花15g、苏叶10g。这个方子，主要针对中国北方冬季气候特点和感冒特点。对于生活在其它地区患者，用此方时候，要遵医嘱，另外，对于一些患有慢性病，比如高血压、糖尿病的患者，用此方子前，一定要咨询医生。

“金花清感颗粒”由北京中医药大学东方医院首席专家周平安教授供方。取材金银花、浙贝母、黄芩、牛蒡子、青蒿等，可以疏风宣肺，清热解毒。用于外感时邪引起的发热，恶寒轻或不恶寒，咽红咽痛，鼻塞流涕，口渴，咳嗽或咳而有痰等，舌质红，苔薄黄，脉数，适用于各类流感包括甲型H1N1流感所引起上述症候者。

对于流感，防胜于治。张永生教授推荐口服薄荷3克代茶饮，疏解风热，既可以治疗感冒，也可以预防。(记者 梁 缘)