四川：二级以上医院设警务室　涉医违法纳入信用体系

严密防控、依法惩处涉医违法犯罪，保护医患双方人身和财产安全，营造良好的诊疗环境，二级以上医院设立警务室，涉医违法纳入个人信用体系。

记者８日从四川省卫生计生委获悉，四川省卫计委联合省公安厅、省中医药局近日制定了《四川省严密防控涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的工作方案》，推动医疗纠纷调处规范化、依法打击涉医违法犯罪法治化，保护医务人员安全，维护患者正常就医秩序。

方案指出，要从源头进行防控，健全医疗纠纷预防机制。各级卫生计生行政部门要会同公安机关定期开展职业“医闹”线索摸排，对专门捏造、寻找、介入他人医患矛盾，故意扩大事态，寻衅滋事，向医务人员、医疗机构敲诈勒索的职业“医闹”分子，要严厉打击，坚决依法查处，构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。同时畅通投诉渠道，二级以上医院必须设立专门部门受理群众投诉，有固定投诉窗口和接待场所，疏导理顺患者情绪，力争将矛盾纠纷化解在萌芽状态。

方案还要求，公安机关应当在二级以上医院设立警务室并配备相应警力，大力推行派出所民警、特巡警、交警、消防等相关警种警力轮流进驻警务室开展工作，确保警务室２４小时有人值守。公安机关应将涉医违法犯罪行为人纳入四川省个人信用体系，依法依规施行联合惩戒并通报其所在单位。（记者董小红）