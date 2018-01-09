进入流感高发季 中医为防治流感支招

我国多地已进入流感等呼吸道传染病高发季。近日，北京中医医院多位专家总结认为，此次流感的中医证候以外寒内热证为主，并针对成人和儿童推出多个中医方案。

专家根据北京中医医院近期在9家医院收集的376例流感样病例发现，此次流感前驱症状以发热、恶寒、咽痛为主，就诊症状有发热、咽干、恶寒、咳嗽明显以及消化道症状等，其中便秘比例较2015年、2016年同期明显增加。

为此，北京中医医院组织急诊科、呼吸科、儿科及感染专业多位专家，紧急磋商研究出《北京中医医院2017年冬季流感中医特征及中医药防治专家指导意见》，制定了成人的流感退热方、流感咳嗽方，分别针对儿童热邪炽盛证和热邪挟湿证的抗感方，以及儿童流感预防方等。

记者在成人流感方中看到，主要成分有荆芥穗、山栀子、生麻黄、青蒿、牛蒡子、杏仁、玄参等。儿童流感预防方“润肺清心饮“主要含芦根、白茅根、菊花、陈皮、麦冬、山楂、麦芽、乌梅。

专家同时提示，中医看病讲究望闻问切和辨证施治，如果患者出现疑似流感症状，建议不要自行盲目抓药，应及时到医院就诊，在医生指导下辨证用药。

北京等地已进入流感高发季。北京市疾控中心12月底发布，流感病毒检测阳性率已达往年高峰水平。北京市疾控中心1月2日发布疫情周报显示，流行性感冒发病数较前一周上升了48.75%。（林苗苗、侠克）