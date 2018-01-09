部分小品牌洋奶粉退出海淘平台

从本月起，被称为“史上最严”的奶粉新政——《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》正式开始实施。根据这一新政，以前成为一种营销手段的奶粉配方开始受到注册制管理，奶粉厂家的配方必须经过注册才能使用，而不能根据商业需求随意“创立”新的配方。这意味着国内婴儿奶粉市场以往的营销战将逐步转为配方战。

现状：新政后奶粉价格更实惠

新政已经实施多日，虽然一些小品牌奶粉由于没有获得注册无缘市场，但北青报记者昨天在北京多家商场超市发现，此前以大品牌主导的婴儿奶粉市场基本没有什么变化，这与此前监管部门的预测也相一致：以大品牌为市场主体的奶粉市场不会出现大幅波动。

北青报记者在采访中发现，虽然新政后，奶粉品种不再五花八门，但市场竞争依然激烈，各种促销力度不减。北青报记者在物美一家超市看到，包括伊利、飞鹤等主流品牌的奶粉都在大力度促销，部分品种甚至在做“买一送一”的促销。据销售人员介绍：“这几天的促销力度还小了一点，小长假那几天甚至一些洋品牌奶粉也在‘买一送一’！”

另据北青报记者了解到，由于未通过配方注册的奶粉今年起也禁止在国内销售，这使得此前国内一些代购平台上五花八门的洋奶粉种类已经明显减少，很多在国内市场上见不到的小品牌洋奶粉也在海淘平台上消失。

追访：目前配方批准率大约七成左右

根据负责婴儿奶粉配方注册的国家食品药品监督管理总局发布的数据显示，截至2017年12月31日，已经受理配方申请1342个，其中包括108家国内企业 (含7家新增企业)的922个配方申请，以及67家境外企业的420个配方申请;共批准130家工厂的952个配方，其中包括93家境内工厂的743个配方，以及37家境外工厂的209个配方。据统计，目前的配方批准率大约在七成左右，这意味着还有相当一部分配方没有获得批准。

尽管每个奶粉品牌只可以注册3个配方，但很多大型企业旗下有多个奶粉品牌，因此就一个企业来说，并不局限于只有3个配方获批。比如伊利，目前其旗下的10个品牌系列均有3个配方获批，共有30个配方通过注册。另据北青报记者了解到，尽管配方注册制的新政已经开始实施，但其实对于没有完成注册的奶粉厂家依然可以继续注册，一旦获批后就可上市新的配方品种。

影响：婴儿奶粉配方过多过滥得到抑制

为了解决此前婴儿配方奶粉配方过多过滥的问题，新政规定我国规定每家奶粉厂家只能注册3个配方。包括国外生产的奶粉，进入中国市场销售也需要对配方进行注册才能进入中国市场销售。

国家食品药品监督管理总局特殊食品注册管理司副司长马福祥此前曾指出，新政就是要解决中国婴幼儿配方奶粉市场长期存在的一些营销层面的问题，包括奶粉配方过多、过滥。他直言，一些企业出于营销考量随意制定、更换配方，同时导致奶粉标签和广告混乱。对婴幼儿配方奶粉实行配方注册制，就是为了遏制一些企业为了营销效果创立过多的配方概念。

据了解，食药监部门在对奶粉配方的审查中坚持三个原则，即对配方要求的营养素一个不能少，可选择添加的必须明示，不应使用的坚决禁止。“注册制将一批小散乱品牌和重复同质的配方挡在门外，为奶粉安全上了一道新的保险。”有业内人士表示，这是我国继对奶粉生产厂家的资质进行严管后，对厂家所生产的产品也进行严格管理，进一步收紧了中国婴儿配方奶粉市场的准入门槛。

另外，根据“最严新政”，新生产的奶粉标签和说明书中，明令禁止出现涉及疾病预防、治疗功能，或明示暗示益智、增加抵抗力免疫力、保护肠道等表述，进口奶源、源自国外牧场、生态牧场等模糊信息也不得出现。此前，很多奶粉被冠以“金装”、“益智”等标签，但根据新规定，这些有可能误导消费者的宣传语也将被禁止，促进奶粉市场的规范竞争。

分析：婴儿奶粉市场从营销战转向配方战

昨天，已经连续12个月位居国内市场份额首位的伊利奶粉对外公布了其在奶粉配方上的最新成果。据伊利集团副总裁王维介绍，伊利母婴营养研究中心的科研人员从2003年就开始自主研究中国母乳特点，从全国不同区域收集母乳样本，目前积累了全国20多个省市区的超过100万份母乳研究数据，成为了国内覆盖率、可靠性和准确性最高的母乳研究数据库。

对此，中国乳制品工业协会理事长吴秋林认为，随着市场的逐步净化，致力于研究更加贴合中国宝宝营养需求的本土奶粉将成为中国奶粉的市场新机遇。同时，随着我国婴儿奶粉配方制落地，国内婴儿奶粉市场也开始从营销战转向配方战。