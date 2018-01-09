别把慢性疼痛不当病！什么病可以找疼痛科？

长时间伏案工作、使用电脑后腰酸背痛甚至头晕？低头手机族刷到脖子硬、手腕痛……近日，解放军广州总医院157分院的疼痛科开展了一次长达一个月、每周一次的疼痛义诊，该院疼痛科主任张绍杰介绍，义诊接诊的200余名病人中，八成以上都是这种通常被人们称为“亚健康”而容易忽视的头痛、肩颈、腰腿痛等慢性疼痛。专家提醒，这种慢性疼痛如果放任不管，疼痛的加剧和累积会严重影响生活质量。

初中生泡网一周后腰痛瘫倒

张绍杰介绍，如今慢性疼痛患者在青壮年乃至青少年中越来越多见。他接诊过最年轻的一名腰椎间盘突出患者是一名初中生。这名少年在网吧连续泡了一个星期，几乎天天通宵玩游戏之后，直接腰痛到走不动了，被家人送到了医院。而门诊中的许多颈椎、腰腿痛的青壮年患者，多数都有长时间保持同一姿势的习惯，比如久坐、长时间低头玩手机等等。长时间保持一个姿势伏案，导致腰部缺乏足够支撑，上半身的重量全压到腰椎上，最容易诱发椎间盘突出；肩部颈部肌肉长久处于紧张状态，也容易压迫血管，导致血液供给不足，引发疼痛。

“预防和缓解这些疼痛的途径其实十分简单，那就是保持同一姿势不要超过半个小时。平时注意改变不良习惯；适当加强运动锻炼，游泳、在专业人员指导下练习瑜伽等，也是很好的预防肩颈腰腿痛的途径。”张绍杰说。

不良体态引发莫名疼痛

疼痛专科经常会接诊到一些不明病因而长期疼痛不愈的患者，其实有时候只是很小的诱因，比如不良体态引起的神经压迫。30岁的患者余某右下腹部疼痛已经有两年多时间，由于十几年前曾经接受过阑尾炎手术，就诊过程中有医生认为疼痛与此相关，但接受过多次诊治都没有太明显的效果。后来张绍杰对其体态进行了评估，采取了触发点针刺治疗，有效缓解了余某的疼痛，也对他的站姿、坐姿都提出了纠正的建议。张绍杰说，长期的斜倚靠背、歪坐的姿势也会引起某些特定身体部位的神经压迫，包括走路、站立时的高低肩、长短脚，这些不良的体态不仅影响美观，也会影响健康。

什么病可以找疼痛科？

很多患者没有认识到慢性疼痛是一种疾病，张绍杰说，凡是慢性的、长期的、困扰人们生活健康的疼痛，都可到疼痛科诊治。还有一些患者身体莫名不适，判断不了应该上医院找哪一个科室就诊时也可以到疼痛科，通过整体评估、综合诊断，为其提供正确的转诊指引，避免走弯路。具体包括：颈/腰椎间盘突出症、椎间盘源性腰痛、三叉神经痛、舌咽神经痛、颈椎病、颈源性头痛、肩周炎、肌腱炎、腱鞘炎、软组织疼痛、慢性劳损、骨性关节炎、骨质疏松症、类风湿性关节炎和强直性脊柱炎、带状疱疹和带状疱疹后神经痛、糖尿病性周围神经痛、癌性疼痛等。（全媒体记者周洁莹 通讯员梁修飞、张琪）