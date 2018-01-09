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天津市河北区人民法院公布的相关数据显示：婚后3年成离婚高发期

胡春艳

2018年01月09日07:45 来源：中国青年报

　　天津市河北区人民法院日前公布的离婚案件相关统计数据显示，80后、90后群体离婚率最高，婚后3年成离婚高发期。

　　与2016年相比，2017年该院受理的离婚案件数量从781件上升至891件。 据统计，80后、90后起诉要求离婚的比例高达51%、离婚率也远远高于其他年龄段人群。

　　所谓“七年之痒”的传统认知正在被打破，年轻人从双方登记结婚到起诉离婚时间明显缩短：结婚不到一年的案件占11%，结婚2年的占26%，结婚3年的占32%，结婚4年的占17%，结婚5年的占10%，结婚5年以上的占4%。

　　河北区人民法院副院长刘砚华说，年轻人起诉要求离婚的理由多种多样，大部分都不是严重损害家庭和双方情感的原则性问题。案件中，31%对夫妻认为婚前彼此了解不够、双方性格不合、相互沟通困难；认为对方不尽家庭责任和父母干预较多的占24%；另外以存在家庭暴力、婚外情等理由起诉的占7%。其中，女方提出离婚的占68%。

(责编：许晓华、权娟)


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