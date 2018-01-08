孙祖越：阿胶可促进卵泡发育，将有可能治疗卵巢功能不全

全国优秀科技工作者孙祖越

2017年12月22日，第十一届“冬至阿胶滋补节”在阿胶圣地山东东阿县开启。自2007年起，东阿阿胶每年冬至都会举行“冬至阿胶滋补节”，目的是传承弘扬中医药文化，唤醒国人对健康保健的重视，呼吁人民群众关注健康，关注阿胶。

在此次冬至阿胶滋补节上，全国优秀科技工作者孙祖越，因其在“阿胶治疗卵巢功能不全作用研究”上的卓越贡献，荣获“阿胶杰出创新奖”。

在接受人民日报客户端访谈时，孙祖越指出，“阿胶对治疗动物卵巢功能早衰探索性研究”情况和总结。研究表明，通过观察东阿阿胶对卵巢早衰动物卵巢脏器系数、形态学、功能和性激素水平等的影响，发现了东阿阿胶具有增加雌鼠卵巢、子宫重量及其脏器系数的趋势，对于卵泡发育具有一定的正向调节作用，这为东阿阿胶临床治疗卵巢早衰提供了有益的参考。

据悉，孙祖越所在研究团队已经申请了阿胶在制备治疗卵巢功能早衰、不孕不育、闭经三种症状的药物或保健品中用途的专利，专利正在实质审查中。

谈起中医，孙祖越表示，中国的传统医学炼出了阿胶，更重要的是，提供给后世一些医疗和预防的逻辑。所以，炼胶也是在炼精神，是在炼民族的传统文化。比起西医，中医是一种科学，更是一种文化精髓，是一种精神，更加博大精深。