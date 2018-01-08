施杞：无胶不成膏，东阿阿胶是上品

上海中医药大学终身教授、国家级非物质文化遗产“中医正骨”代表性传承人施杞

2017年12月22日，第十一届“冬至阿胶滋补节”在阿胶圣地山东东阿县开启。自2007年起，东阿阿胶每年冬至都会举行“冬至阿胶滋补节”，目的是传承弘扬中医药文化，唤醒国人对健康保健的重视，呼吁人民群众关注健康，关注阿胶。

在此次冬至阿胶滋补节上，上海中医药大学终身教授、国家级非物质文化遗产“中医正骨”代表性传承人施杞荣获“阿胶杰出贡献奖”。施杞从医54年来，建立了慢性筋骨病“预防、治疗、康复、养生、治未病”五位一体的治养模式，大力推广膏方在慢性筋骨病调养气血脏腑，平衡筋骨中的应用，提出“无胶不成膏、东阿阿胶是上品”的倡导，得到大批同行的积极响应。

在接受人民日报客户端访谈时，施杞指出，经过对三万九千多篇临床医学文献的统计分析发现，慢性病高达85%。又通过对一万九千多个慢性病病例的调研，发现82.5%的人都有不同程度的肾精亏虚。

施杞说，针对肝、脾、肾脏亏虚的情况，服用东阿阿胶是一个很好的方法。因为东阿阿胶可以很好地起到平衡阴阳、调和气血、补养脏腑的作用。作为一个经典的膏方，东阿阿胶有着近三千年的历史，是完全经得起历史考验的。