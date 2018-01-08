北京中医药大学东直门医院举办第五届“全国乡村中医师3+3提升工程”阶段总结会

近日，第五届全国“乡村中医师3+3提升工程”阶段总结大会在北京中医药大学东直门医院国际部五层会议室举行。北京市中医管理局局长屠志涛、中国中医药报社副总编欧阳波、内蒙古自治区卫生计生委蒙中医药管理局副局长于连云、内蒙古自治区国际蒙医医院医疗联合体办公室主任宋玉林、云南省大理白族自治州鹤庆县人民政府副县长潘华珍、北京康仁堂药业有限公司总经理黄美蓉出席仪式。东直门医院王耀献院长、于国泳处长等，以及师带徒导师代表杨保林、张立山、李志红、杜宏波、杜琳出席了仪式。参会的还有来自内蒙、云南鹤庆县的第五批即将结业的乡村医生和媒体记者等近50人。

会议分两个阶段进行。在第一阶段的工作总结中，首先由东直门医院全国3+3乡村中医师提升工程总设计师王耀献院长致辞。在致辞中，王院长感谢各方代表对东直门医院主办的全国乡村中医师3+3提升工程项目给予的大力支持。同时对即将返乡的学员围绕“自信、求是、善行”三个方面提出殷切希望。

接着，社会工作部主任于国泳就第一阶段工作中学员们集中学习的情况作了详细的汇报总结。之后，乡村医师刘文玲代表全体学员汇报了学习收获和感想。在优秀学员表彰中，王耀献院长宣读颁奖词、宣布颁奖名单，与会领导为五位获奖 “优秀学员”颁发荣誉证书。为了感恩主办方,学员们精心制作了锦旗，并现场分别赠送给东直门医院、国家中医药管理局、中国中医药报社、北京康仁堂药业有限公司、内蒙古卫生计生委和云南鹤庆县人民政府。

在第二阶段的工作部署中，首先在与会人员的见证下举行了隆重的拜师仪式。仪式后，导师代表脾胃科主任杜宏波教授发言，他代表全体导师对于这批特殊学员的带教，谈了个人特殊的感受，并代表全体导师表态，有决心为基层培养一批业务骨干。

会上，云南省大理鹤庆县人民政府副县长潘华珍、内蒙古自治区卫生计生委蒙中医药管理局副局长于连云分别代表学员们的“娘家”向活动的举办方表达了深深地感谢，北京康仁堂药业有限公司总经理黄美蓉、中国中医药报社副总编欧阳波作为协办方代表讲话，两方领导进一步表态，会全力支持该项目建设，希望该项目一直走下去，同时希望学有所成的乡村医生能够实现“以一人带动一方”的培训目标。

最后，北京中医管理局局长屠志涛做总结发言。屠局长充分肯定了东直门医院一直以来在中医领域发挥的引领作用，在基层中医人才培养中做出的积极贡献。在讲话中，屠局长给予该项目以高度评价，认为是最接地气，最重时效，也是培训最严格、最细致、要求最高的培训。最后，他为项目提出更要目标，希望在新的一年，东直门医院能够继续探索，打造升级版的3+3工程，从获得感、显示度、示范性深入挖掘，不但搭平台，更要建制度、建机制，建成培训最精准、学术最精致、管理最精细的示范典范项目，在全国进行推广。

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东直门医院联合了《中国中医药报》、地方省（市）级中医药卫生行政主管部门以及爱心企业，四方强强联手，密切合作，在全国率先启动“全国乡村中医师3+3提升工程”，旨在通过全程学习三年、集中培训三个月的“3+3” 工程建设，探索集大医院、行业主流权威媒体、社会爱心企业以及卫生行政主管部门多方资源优势提升基层中医药人才服务能力的培养模式，达到以一人带动一方的建设的目标，为农村基层中医药队伍打造一支核心力量。目前，东直门医院已举办五届，涉及河南、河北、山东、重庆垫江、云南西双版纳、陕西、江西瑞金、内蒙古、云南鹤庆县等9个省市，83个偏远地区的133位基层一线骨干乡村中医师。（张峥）