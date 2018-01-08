2018“医疗新升级——健康内容生态”发布会在北京召开

1月5日，由云诊健康科技（北京）有限公司与《中国中医药报》社、易美传播联合举办的2018“医疗新升级——健康内容生态”发布会在北京召开。国家中医药管理局人事教育司副司长兼中医师资格认证中心主任王振宇、《中国中医药报》社副总编欧阳波、中国科普健康联盟秘书长王良华、中医系统三甲医院主任专家代表、云诊健康科技CEO倪加锋、易美传播CEO王欣等嘉宾出席发布会。

近年来，随着政策的不断扶持以及消费升级的影响，大健康产业被认为是继IT产业之后的“财富第五波”,被广泛关注。而普通老百姓的就医观念，也从有病吃药转变为重视日常保健、保养，注重健康管理的理念日渐形成。此次发布会是为了在医疗新升级下，打造大健康领域的内容生态，更好的传播中华中医药文化对健康的影响力，让公众能更加便捷的获取到专业权威的中医知识，利用互联网新媒体传播让更多人受益。

在发布会现场，云诊健康科技CEO倪加锋就一站式的健康管理服务模式进行了讲解。云诊科技长期专注于中医医疗领域的互联网连接，以“让天下人更健康”为使命，以互联网传播方式为渠道同时结合在线下社区里开设北京全科医学健康管理研究中心，将中医智慧、顶级学者触达大众视野传递健康生活方式，打造高水平全科医疗团队，全面建立健康管理体系及转诊服务体系，帮助用户远离亚健康状态，找回工作和生活的平衡，实现线上线下健康服务无缝对接，用实际行动打造“医疗新升级 健康内容新生态”！

发布会上，国家中医药管理局人事教育司副司长王振宇、《中国中医药报》社副总编欧阳波，为百名中医大讲堂的中医专家代表进行了授牌仪式。专家代表李军祥表示，希望百名中医大讲堂以互联网传播方式为渠道，将中医智慧、顶级学者触达大众视野，更好的服务大众。

“正宗中医学术”如何打破地域，渠道限制，服务于更广大需求的人群？这是目前中医药行业急需解决的问题。易美传播副总经理林炜琪，就互联网+时代，如何打造中医健康领域内容矩阵进行了精彩解读。易美传播作为一家兼具内容生产和内容营销的新型整合营销公司。拥有多年深耕母婴行业的营销经验积累，在母婴领域打造专业化的内容，如《育儿专家说》、《玩具林先森》等，从多元化育儿角度出发，用娱乐化的方式诠释实用的内容，为中国的年轻父母解决最实际的育儿问题。旗下节目已达到全网发行，成为优酷、爱奇艺、腾讯等多家视频媒体主推的育儿亲子类节目。易美传播认为整个大健康市场非常有潜力，并制率先定了“互联网+大健康”战略规划，迅速布局健康产业内容领域，探索创新营销模式，提升和完善产业价值链，以大健康内容产业为基础跨界融合，联合百名中医一起打造了系列百名中医短视频内容，构建大健康产业矩阵。

此外，为充分研讨大健康领域内容及服务生态，北京中医药大学东方医院消化内科李军祥主任、商派COO李治银、中国科普健康联盟秘书长王良华、中天嘉华集团副总裁罗传伟、中关村创客小镇科技有限公司副总经理程清鸽、云诊科技CEO倪加锋、以及易美传播CEO王欣等各行业代表，还就大健康产业下新内容升级和新营销升级进行了热烈的讨论。

发布会最后，云诊健康科技、《中国中医药报》社、易美传播的三方达成了战略协议，未来由三方将围绕着中医药健康文化科普进行布局，出品《百名中医大讲堂》、《育儿专家说》、《名医话养生》等相关栏目，在《中国中医药报》、《中医健康养生》杂志及报社新媒体、互联网各大媒体平台等上进行宣播，全力传播中医药健康文化。通过专业权威的内容分享、丰富全面的数据积累、超高质量的医疗服务等，打造一个中医健康产业新生态。