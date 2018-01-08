十年抢跑 天士力资本构筑大健康生态蓝图

随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们对健康的追求已经超越过去任何时代，大健康产业也成为中国最炙手可热的投资风口之一。1月5日，天士力召开天士力大健康产业创新投资生态大会。大会以“创新赋能·产融链接-共同迈向大健康生态的新时代”为主题，邀请了来自医药、医疗、器械等生态企业代表及主流医疗健康行业投资基金代表共同参与。

会上，天士力资本首次提出开放合作、创新共享、产融链接的大健康生态蓝图，与各家企业积极展现竞争优势的同时，共同探讨以资本为纽带，通过开放合作增强天士力大生态圈的协同效应，打造面向未来的大健康新商业模式和生态链条。

据了解，天士力早在2008年就开始构筑私募股权基金平台，并逐渐构建了专注于医药医疗大健康领域的基金群。目前，基金管理规模超过百亿，成为最大规模的大健康产业资产管理平台，也成为业内唯一一只实现了覆盖中药、创新药、医疗、器械、保健品等多个细分领域的基金。天士力资本目前拥有5支人民币基金、3支美元基金，投资项目超过50个，其中包括美年大健康、贝瑞和康、济川药业等7个知名项目成功实现IPO。

以患者为中心打造4D投资模式

当前，以大数据、人工智能、基因科技等为代表的新一轮科技革命正在渗透至大健康行业，构筑起医疗信息互通、资源共享、能力协同和开放合作的新体系。创新健康服务已经从构想阶段进入至落地实施。中国医疗健康行业历经过去跟随仿制的阶段，也正逐步进入到创新时代。如何在转型阶段实现跨越发展，在新一轮科技浪潮到来时获得竞争优势，成为中国大健康行业从业者共同关心的议题。

天士力资本提出了“以患者为中心的4D投资模式”，即投资围绕诊断筛查（Diagnosis）+创新药物（Drug）+医疗设备（Device）+数字服务( Digital)四大环节；同时把握医疗产业变革的结构性调整机遇，聚焦中产阶级消费升级，抢占患者流量的新入口，实现新技术与医疗行业的跨界融合。

作为LP的代表，泰康资产管理董事总经理朱培军表示：“医疗健康产业是未来投资的巨大风口，因其行业的高门槛属性，使得我们必须牢牢抓住兼具产业背景和投资能力的机构，才能在新的市场竞争中立于不败之地。目前业内对拥有产业资源的PE更有竞争潜力已经取得了普遍的共识，天士力资本凭借母公司超过20年的行业经验，在业内深耕细作10年，不断向中国大健康行业第一产业资本的目标迈进。”

发起中国首支全球医药FOF基金

全球创新型制药企业通过风险投资在中国不断孕育本地创新力量，不断将全球的经验和资金注入中国。

例如，美国礼来公司在2007年成立礼来亚洲基金，在亚洲地区尤其是中国，对生命科学和医疗领域进行风险投资，不断为国内生物产业树立了典范，同时提升了本土生物产业投资的能力。除此之外，默沙东也与上海政府合作成立了专注于生命科学早期创新的生物医药基金。

与之相比，中国创新型生物医药基金在美国落地并且开花结果的少之又少。康桥资本CEO傅唯认为：“中国创新医药投资尚处于起步阶段，美国顶尖的创新医药创业公司大多都掌握在顶级生物医药基金手中，中国资本很难介入其中。”

为此，天士力控股集团董事局执行主席、天士力医药集团股份有限公司董事长闫凯境认为：“发起中国首支全球医药FOF基金，通过投资美国生物医药基金将有机会介入全球最前沿的创新生物制药企业，凭借资本的力量，能够快速学习和复制美国创新模式。”

据悉，此次募集的基金名为水石资本，首期募资金额为1.5亿美元，基金管理者为具有近20年美国生物医药研究、华尔街和机构投资的专业投资人，该FOF基金将专注投资全球顶级生物医药投资基金。

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