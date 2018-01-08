石家庄市疾控中心专家：这样防流感

连日来，记者到省儿童医院、省中医院、省二院、市三院等各大医院的儿科门诊探访发现，因感冒、发烧、咳嗽就诊的患者明显增多，有的门诊日就诊人数达上千人。幼儿园和中小学校学生请病假的原因也多是感冒、发热、咳嗽等呼吸道疾病。为此，1月7日，石家庄市疾控中心对外发布了《流感季，致全市家长的一封信》，提醒全市家长，流感仍处于较高发病水平，儿童流感病例占到了全部流感病例的六成左右，家长们应从以下几方面做好流感预防：

预防流感最有效的方法是接种流感疫苗，家长应在流感流行期来临前（每年9、10月份），在儿童身体健康的情况下，带儿童到相关单位接种流感疫苗；

常开窗通风，房屋应经常通风换气，保持空气新鲜，每日不少于2次，每次不少于30分钟，时间最好选择在上午10时和下午4时前后；

教育儿童注意个人卫生、勤洗手，儿童尽量避免触摸眼睛、鼻或口，洗手时使用肥皂、流动水洗净；

儿童应多喝水，多吃新鲜蔬菜水果，避免大鱼大肉及辛辣食物，避免积食；

儿童应加强锻炼身体、保证睡眠以提高抵抗力；

注意儿童保暖，尤其是头部和腹部，根据温度变化适时增减衣物；

流感流行期尽量避免带儿童去人员密集、空气污浊的场所如医院、超市、商场等，避免接触流感患者；

若儿童出现发热、咳嗽、恶心、呕吐等症状应佩戴口罩、及时到医院就诊、并按医嘱规范治疗；

若儿童已患流感，应充分休息，多喝水，饮食宜清淡。所有家庭成员做好个人防护，最好戴口罩。

流感患儿应根据医生建议在家休息，暂时不要上学，以免传染给其他儿童，待康复后再上课。