清晨时刻，万物苏醒，身体的循环系统、内分泌系统等开始启动，同时被唤醒的还有诸如高血压、抑郁症等疾病。要确保这些疾病的治疗效果，以下药物需要在清晨服用。

抗高血压药。一般人的血压是夜间下降，早上醒来时开始上升。一天中，人的血压在早晨和下午会各出现一次高峰。有不少人患“清晨高血压症”，这些患者更应在早上吃药。为有效控压，尤其是有清晨高血压症的患者，应选用药力持续时间更长的降压药，如：氨氯地平、依那普利、贝那普利、拉西普利、培哚普利、福辛普利、雷米普利、厄贝沙坦、缬沙坦、氯沙坦、利血平等，一般应在早上7点左右服药。有些药效较短的降压药，每天下午4时半左右再补服1次。

肾上腺皮质激素，如泼尼松、地塞米松、泼尼松龙、倍他米松等。因为人体内激素的分泌高峰出现在早晨7～8点，此时服用药物可避免药物对激素分泌的反射性抑制作用，对下丘脑-垂体-肾上腺皮质的抑制较轻，可减少不良反应。

抗抑郁药。抑郁的症状如忧郁、焦虑、猜疑等，常表现为清晨重、晚上轻，帕罗西汀、氟西汀、瑞波西汀、氟伏沙明等宜在清晨服用。

利尿药。为避免夜间多次起夜，影响睡眠休息，呋塞米、螺内酯等利尿药宜在清晨服用。

驱虫药。南瓜子、槟榔、甲硝唑、四氯乙烯宜在清晨空腹服，可迅速进入肠道，并保持高浓度。阿苯达唑、甲苯咪唑、哌嗪、双羟萘酸嘧啶在清晨服，可减少人体对药的吸收，增加药与虫体的接触，增强疗效。（作者：中国药学会合理用药科普传播专家团）