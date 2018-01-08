2017十大“科学”流言榜 左脑负责语言右脑负责图像上榜

左脑负责语言右脑负责图像？“量子隐身衣”已经问世？西瓜400天不腐烂是因为喷了防腐剂？6日，2017年度十大“科学”流言榜评选出炉，入选的“科学”流言都曾在网络上流传一时，且与百姓生活息息相关。

今年的流言榜是在百度搜索数据量的基础上，由专家评委根据其传播广度和危害性投票选出，包括：“紫菜粉丝大米都是塑料做的”“西瓜400天不腐烂是因为喷了防腐剂”“一滴血就能测癌”“狂犬病疫苗无效”“受冻会导致关节炎”“坐月子决不能吹风”“左脑负责语言右脑负责图像”“月球背面有外星人”“需穿防引力波辐射服”“浙大已研制出量子隐身衣”。

以“左脑负责语言右脑负责图像”为例，流言来自去年10月一度风靡微信朋友圈的“左右脑年龄测试”。真相是，人脑的两个大脑半球生来就由胼胝体连接在一起，是不可分割的整体。而“防引力波辐射服”在引力波被科学家发现的热点新闻后，就被一些不良商家推出。事实上，任何物体的温度只要高于绝对零度（零下273.15摄氏度）就会向外辐射能量，但只有能量高的电离辐射才有破坏人体的能力。引力波作为一种携带能量的时空波动一直存在于宇宙中，对人体的影响微乎其微。

去年8月，某知名收藏家通过视频现场演示家里一个放了400多天的西瓜，切开后内部红瓤不见了，也不见腐烂，并表示听人说这是西瓜表面喷了防腐剂造成的。对此现象科学的解读应该是，一些瓜果中存在风干现象，西瓜皮表层坚韧，但实际上是可以呼吸的，在呼吸的过程中西瓜的水分会流失。如果外皮没有外伤就不会受到细菌、霉菌的侵扰，加上储存在温度适宜且通风的地方，就会迅速脱水而不腐败。在发布会现场，量子信息学家郭光灿院士、食品安全专家陈君石院士、人民医院骨关节科主任医师孙铁铮、国家天文台研究员郑永春等十位院士和专家对十大“科学”流言一一进行了批驳和解读。陈君石院士在解读“西瓜400天不腐烂是因为喷了防腐剂”的流言时表示，食品安全是近年来的谣言重灾区，“防腐剂等食品添加剂这些年背过的锅太多了。”他表示，现在一些商家用不含防腐剂、不含食品添加剂作为广告噱头，不仅不科学，还有不良诱导的嫌疑，应该加以规范管理。 据《新京报》