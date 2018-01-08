受访专家： 南方医科大学第三附属医院心血管内科主任 周 滔

入冬之后，各大医院救治的心肌梗死病人逐渐增多。南方医科大学第三附属医院心血管内科主任周滔提醒，冬季心梗高发，尤其清晨更是“魔鬼时段”，心血管疾病患者需提高警惕。

冬季心梗高发，主要有以下3个原因：

血管收缩。冬天是天气变化最大的季节，无论是温差、风速还是大气压，都经常处于波动状态。这种变化多端的天气易使人体内环境失去平衡。在寒冷刺激下，人体末梢血管会处于收缩状态，由此导致动脉压升高，心肌耗氧量也随之增加，心脏负担加重，诱发心肌缺血。突然的寒冷刺激，还会引起冠状动脉骤然收缩，出现急性心肌缺血缺氧，严重时诱发心绞痛，甚至心梗。

生活方式改变。天气寒冷，人们户外运动减少，同时又偏爱高脂食物。吃得多、消耗少，导致能量摄入和代谢比例失调，血液黏稠度增加，血液循环减慢，容易形成血栓，导致心梗发生。

适应能力减弱。在寒潮袭来的日子里，人体的适应能力相对减弱，抵抗力下降。尤其是老年人，很容易发生上呼吸道感染。如果得不到及时有效的治疗，会进展成肺炎，加重心脏负担，甚至诱发心梗。

采取几项措施有助于预防心梗。一是注意防寒保暖，冬季室温不应低于18℃。冠心病人在冬天应随时注意天气变化，及时增添衣物。外出时最好戴口罩，避免迎风疾走。在室内不要将门窗开得过大，以防冷空气刺激诱发心绞痛和心梗。当室内需要换气时，可把门窗开一条缝，使少许新鲜空气进入，又不至于使室内温度降得过低。

二是坚持日常运动。尽管冷天运动不是那么方便，但在专业心脏康复医生的指导下，可以把运动控制在安全范围内。适当运动对促进血液循环、控制体重都有利。经过一夜睡眠，人体血液循环减慢，血液黏稠度升高，建议老年人清晨起床不要太急、太猛，醒来后先在床上活动几分钟，再下床活动。

三是注意科学饮食。冬季人们不宜食用过多高热量、高脂肪的食物，尽量做到膳食平衡，适当多吃富含膳食纤维、维生素的食物，如蔬菜、水果、粗粮等。

四是入冬前做个体检。有高血压、冠心病、糖尿病、高血脂等基础疾病的患者，最好每3个月到医院就诊，将近期的血压、血糖等情况详细告知医生，以便医生了解患者病情变化，随时调整用药。特别是季节变化前，到医院做一个全面的体检很有必要，医生会根据体检情况随时调整患者的药量，必要时更换药物，以防气温变化时可能引起的病情恶化。专家建议，有基础疾病的50岁以上人群，在秋冬季来临前最好做一个全面体检，防患于未然。（记者 游华玲）