尚赫与中国田径协会续约 成为官方净水机赞助商

人民网天津1月8日电 1月5日，尚赫品牌与中国国家田径协会圆满续约，成为中国国家田径队官方净水机赞助商。未来的三年，尚赫将继续以净水机的优质产品资源与中国国家田径队联袂传递健康理念，让品质生活走进更多人的视野，让更多的人了解中国体育，了解尚赫健康。

续约仪式现场

尚赫执行长陈旻君与国家体育总局田径运动管理中心开发部主任李秀华莅临现场，完成这次尚赫与田径事业的合作约定。全运会金牌选手王宇、黄常洲、韦永丽、苏欣悦，明日之星选手石雨豪、刘婷婷参加续约仪式。

尚赫执行长陈旻君接受采访

尚赫执行长陈旻君在采访中表示，她十分热衷于体育事业，也长期关注中国体育的动态，希望能够在企业发展的同时尽一份力。三年前，尚赫成为中国国家田径队官方净水机供应商，将健康的好水带给运动健儿们。尚赫正在做的是助力中国体育事业，弘扬体育精神。

国家体育总局田径运动管理中心开发部主任李秀华接受采访

国家体育总局田径运动管理中心开发部主任李秀华在采访中表示，作为体育事业的工作者，应该将田径体育的运动与全民健康运动的意识推广出去。对于合作单位的选择，体育总局是十分重视的，会经过企业责任、品牌实力等多方面的考量与综合评估。选择尚赫品牌产品作为中国国家田径队官方净水机，除了对产品质量的认可，也是看中尚赫长期关注公益事业，履行企业社会责任的良好品牌形象。

据尚赫官网资料显示，尚赫致力于从事健康、美容产品的研发和健康、美丽事业的推广，打造人类品质生活，形成了成熟、完善的产品研发理念，恪守“撒播美丽·奉献健康”的品牌使命，践行“诚信、稳健、踏实”的经营理念，将企业丰硕成果回馈至全社会，履行社会职责，肩负慈善公益。

尚赫创立25年，于2017年底投资达50亿元人民币。落户天津西青区赛达大健康产业园，成为尚赫公司专注大健康事业发展，在中国投资布局的重要一步。（林成汉）