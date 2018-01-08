有些颈椎病根子在胸椎

你是否饱受颈椎疼痛、手臂麻木的困扰？你是否到处寻医问药，却反复发作，每每灰心丧气，感觉颈椎病要常伴你左右？在医生看来，你陷入了“颈痛医颈”的怪圈，忽视了胸椎这个“罪魁祸首”。

胸椎是颈椎的基石。不少颈椎病患者都存在驼背现象，医学上称为胸椎后凸过度。研究显示，87%的颈曲变异型颈椎病与胸椎变异有关。前凸过大的颈椎病患者，可能同时患有胸椎后凸或腰椎前凸，与椎间盘退行性病变、骨质增生、外伤、慢性关节不稳等有关。要想治好颈椎病，胸椎的治疗也是很重要的一环。

研究表明，运动治疗能很好地改善胸椎后凸问题，不仅能缓解颈椎病的疼痛，也能达到纠正颈椎曲度的效果，从而减轻颈椎的压力。胸椎的康复治疗原则是：放松紧张的肌肉，同时强化前后侧的肌肉，重建胸椎的活动范围和神经肌肉控制。具体为：1.处理过度紧张的肌肉，包括过度收缩和过度拉长紧张的肌肉两方面，动作集中在牵拉放松胸肌、斜方肌上束、胸锁乳突肌、肩胛提肌、菱形肌、斜角肌、背阔肌。可选择徒手牵拉或借助器械辅助牵拉（动作如图1-4）。2.增加胸椎的活动范围，包括加强胸椎的旋转运动和屈伸运动（动作如图5-6）。3.强化相关肌肉的力量，包括加强肩外旋肌群以及菱形肌、斜方肌中束的力量（动作如图7-8）。4.强化神经肌肉的控制能力，提高上部躯干的核心稳定性（动作如图9）。

除了康复运动外，在日常生活中也要做好预防：1.避免长时间使颈椎处于低头屈曲姿势。低头工作时应保持上身挺直，收腹，下颌微收，下肢并拢，两肩放松。如有可能，应使膝关节略高出髋部，并维持双脚着地的坐姿。不要坐太久，每半小时活动一下颈部，可减轻椎间盘压力，避免椎间隙内压持续升高。2.睡觉时选择合适枕头和良好睡姿。3.多参加体育锻炼，缓解颈背部肌肉强直，改善局部血液循环，扩大颈部活动范围，增强关节生理功能和颈部肌肉力量。（清华大学附属北京清华长庚医院康复医学科技师 陈固稳）