五类人到营养门诊瞧瞧

老人，别把肌无力当成老来瘦 65岁以上的老人如果出现不明原因乏力，体重减轻，体能下降的症状，可能存在“衰弱”或“肌无力”。北京协和医院老年医学科主任刘晓红介绍，通过营养干预，最终的目的是改善老人的功能状态，以更好的身体安度晚年。

慢性病患者，营养补给是场持久战 有些慢疾病跟营养有关，对饮食均有一定要求。比如，慢性肾脏疾病在饮食上对蛋白质和钠有一定限制；肝病对蛋白质和脂肪有一定要求。而对于糖尿病、高血糖、高血脂等患者，通过平衡膳食、合理营养，可以有效减轻体重，同时达到辅助控制血糖、调节血脂等目的。

体重不合理，增肥与减肥偏方不可信 上海同济医院临床营养科主任吴萍介绍，网上各种减肥、增肥方法并不是针对个人情况定制的，减肥需要科学的方法和医生的指导，以保证安全和效果。

准妈妈，营养刚刚好宝宝才健康 孕期如果营养不足，母亲可能出现贫血、免疫力低下，胎儿可能生长发育迟缓等。反之，如果营养过剩，则可能使母亲体重增长过快、出现妊娠糖尿病，还可能出现巨大儿等。北京世纪坛医院妇产科主任医师王慧英提醒，准妈妈可以进行多项营养素评价，对营养状况进行精细化评估。

肿瘤患者，营养跟得上抗癌有希望 合理的营养支持，能够加快术后的康复，减少肿瘤复发的风险、增强放化疗等治疗的效果、减少毒副反应、改善肿瘤患者的生活质量。复旦大学附属肿瘤医院营养科主任凌轶群介绍，肿瘤患者更应该注意膳食平衡、食物多样化，不要盲目忌口。