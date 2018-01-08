海南让流动人口把健康带回家

海南省卫生计生委在元旦、春节期间，组织开展“把健康带回家”流动人口卫生计生关怀关爱专项行动。据悉，该专项行动从1月1日开始，至2月28日结束，包括农民工在内的流动人口中倡导健康文明的生活方式，让他们在元旦、春节期间将“健康身体、健康知识、健康用品”带回家（家庭、家乡），使他们不仅成为健康关怀的受益者，也成为健康生活理念的传播者。

为此，海南省将针对本地流动人口主要健康问题，在流动人口比较集中的企业、工地、市场、村（社区）等场所，通过健康教育服务、健康知识讲座、健康技能培训等，围绕合理膳食、科学就医、职业安全、妇幼保健、生殖健康、心理健康、留守儿童健康关爱等内容，引导流动人口学习、掌握健康知识及必要的健康技能。开展义诊咨询服务和政策宣传，调动基层医疗卫生服务力量，为流动人口提供现场义务诊疗和健康咨询服务，宣传国家基本公共卫生和计划生育服务、全面两孩、医保关系转移接续和跨省异地就医结算等政策。同时，该省还鼓励有条件的地区为流动人口组织一次健康体检。