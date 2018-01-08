北大“渐冻天使”去世：如我离开，愿爱留下

“一个人活着的意义，不能以生命长短作为标准，而应该以生命的质量和厚度来衡量。”５日凌晨，２９岁的湖北恩施土家族女孩娄滔，在与“渐冻人症”坚强抗争两年之后，永远离开了这个让她无限依恋的世界。

娄滔，一个志愿捐赠器官、让无数人泪目的善良女孩，一个在亲友眼中学业优异、乐观向上的女孩，她的悄然告别让人无限惋惜，但也留下了对生命的挚爱和敬畏，对世界的温暖和期冀。

“希望天堂没有病痛”

“我走之后，头部可留给医学做研究。希望医学能早日攻克这个难题，让那些因为‘渐冻人症’而饱受折磨的人，早日摆脱痛苦……其他所有器官，凡是可以挽救他人生命的，尽可能捐给他人使用。剩余肉体，火化后请将骨灰撒进长江，不要修坟头、占用任何地皮，不要给这个社会带来任何负担……”

２０１７年１０月，罹患“渐冻人症”的北大女博士生娄滔留下的这样一份遗嘱，经媒体报道后感动了无数人。湖北、北京等地，为她募捐的信息一次次刷爆朋友圈，各方累计捐款上百万元。

然而，令人心痛的是，奇迹终究没有出现。记者６日从娄滔的姨夫覃春余处获悉，娄滔于５日凌晨在家乡湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县离世。因现行法规及医学要求，器官捐献遗愿未能如愿。遵照娄滔遗愿，一切从简，遗体火化，骨灰将撒入老家的江河中。“我代表娄滔的家人，向全社会爱心人士一直以来对娄滔的关心和帮助表达真诚的感谢！”覃春余说。

“用生命传递正能量，谱写成一曲美丽赞歌！短暂却闪耀的一生，致敬！”“美丽的天使，一路走好！愿天堂没有痛苦！”“你活出了生命的质量与厚度，一直默默为你加油！无奈！”消息传开，人们纷纷在网上燃烛祭奠，向这位逝去的女孩表达哀思与怀念。

“我对娄滔师姐充满敬佩，她在短暂的生命里拓展了生命的宽度，让生命更显价值。”北大经济学院硕士生李昀祉说。

“她总想着帮别人，特别怕给别人添麻烦”

“太可惜了！这么优秀的女孩。”几乎所有认识娄滔的人都这样感慨。

在他们眼中，娄滔一直乐观开朗、聪明好学。２００７年，她以优异的成绩考入中央民族大学历史系。本科期间，她的学习成绩始终位列全系前三。２０１２年，她又被保送至北京师范大学历史学院攻读硕士。

“娄滔是个特别好的学生，对老师很尊敬，对同学都很好，平时很愿意帮助别人，性格特别开朗，与同学关系特别融洽。”北京师范大学历史学院教师、娄滔的导师王海利告诉“中国网事”记者。

据他介绍，娄滔当时攻读的是世界古代史埃及学专业，因为这个学科特别难，起点较高，需要学习古代文字和现代外语，一般的学生不爱学。

硕士期间，娄滔以世界史第一名的成绩荣获一等奖学金，并在国内核心期刊上发表译作一篇，内容是古埃及最早的硬币。王海利称，这篇文章不好翻译，包括古埃及文字、古希腊文字、英文、德文等多种文字，但娄滔最终还是出色完成了。

在老师同学的眼中，娄滔豪爽、开朗，敢说敢干，“像个男孩子”，因此大家都喊她“滔哥”。她也很热心、讲义气，“总想着帮别人，又特别怕给别人添麻烦”。

２０１５年，娄滔以笔试、面试第一的成绩考入北京大学历史学系，成为古埃及史专业的博士生。这是她向往的专业。在燕园的学习生活多么让人期待啊，然而让所有人都没想到的是，等待她的却是病痛的深渊。

进入北大不久，娄滔偶然发觉自己左脚行动不便，紧接着右手出现前举、侧举困难。经过一系列神经内科检查，２０１６年初，北京多所医院对娄滔的病情作出了诊断：疑似运动神经元病。

运动神经元病，俗称“渐冻人症”，临床表现为全身肌肉萎缩和吞咽困难，最后产生呼吸衰竭。这是目前一种无法治愈的疾病，其病因至今不明。

这对娄滔和她父母来说无疑是晴天霹雳。由于目前针对此病无成熟治疗方案，娄滔的病情还是一天天恶化下去。２０１６年６月，娄滔的四肢丧失了行动能力，生活起居全靠父母照顾，至当年底已全身瘫痪、呼吸困难。２０１７年１月，因大脑缺氧深度昏迷，娄滔被推入重症监护室，失去了自主呼吸功能，此后一直用呼吸机维持生命。

“在我心里，她依然是笑意盈盈，活力无限”

全身瘫痪、数次病危、重度昏迷、多次抢救，让曾经健康活泼的娄滔饱受折磨。病榻上奄奄一息的她，仍然通过简单的表情和眼神同家人、医生交流，积极配合治疗。

２０１７年１０月７日，备受折磨的娄滔向父亲提出放弃治疗、捐献器官的愿望。这个倔强的姑娘甚至以“绝食”等激烈方式，逼迫父亲答应自己的要求。悲痛的双亲决定满足女儿最后的心愿。

１０月９日，娄滔被湖北省红十字会接往武汉进行人体器官捐赠登记。在清醒时，她通过护士留下了后来让无数人为之动容的遗愿。

“捐赠器官是娄滔自己的强烈要求，她不甘心，想要为社会做贡献。她觉得国家培养一个博士生不容易，得病后，社会上这么多好心人又帮我们筹款，孩子想回馈社会。”娄滔的母亲汪艳梅告诉记者。覃春余也表示，患病初期，娄滔就多次表达要捐赠器官的愿望，希望医疗专家通过对她大脑内运动神经元的研究，帮助其他患者康复。

娄滔父亲娄功余说，希望女儿的行动能带动更多人加入器官捐赠行列，挽救更多家庭，“这会让女儿短暂的生命更有意义”。

“我能理解娄滔所作出的选择。”王海利说，“她的性格就是不给别人添麻烦，爱帮助人，总想着要对社会做些有意义的事情，这很难得。她是青年人的榜样。”

“娄滔的事让我对自己的学生更为敬重。”北师大另一位熟悉娄滔的老师不禁落泪。“她读书时我最爱她的敢爱敢恨，此时我敬重她的大爱与尊严。我想把那个最美的身影一直留在心底。在我心里，她依然是笑意盈盈，活力无限。”

“病魔能冻住她的躯壳，无法冻住她的灵魂；她捐赠的不仅仅是器官，还有活下去的勇气和乐观！”一位网友写道。