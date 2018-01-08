热词： 　招聘　健康中国论坛　尊医重卫 　健康中国人　健康中国2030　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

肉桂帮你避免“节日肥”

2018年01月08日08:49 来源：人民网-生命时报

亲朋好友节日聚会，很容易放开了吃，导致“节日肥”。美国《新陈代谢》杂志刊登的一项最新研究发现，常见的香料——肉桂可以让脂肪细胞燃烧更多能量，堪称避免“节日肥”的佳品。

美国密歇根大学生命科学院研究员吴军（音译）及其团队将肉桂醛（肉桂呈现独特香味的关键物质）直接应用于人体的脂肪细胞。研究结果发现，脂肪细胞立即发生反应，促进体内的脂质代谢。值得注意的是，肉桂醛可以诱导脂肪细胞燃烧，减少能量的储存，从而防止脂肪堆积。这项研究并非首次证明肉桂可促进新陈代谢，却是第一次用肉桂醛直接处理人类与啮齿动物的脂肪细胞。

肉桂有助于减肥的具体机理目前还不完全清楚，但不建议摄入大量肉桂减肥。研究人员表示，节假日适当吃肉桂面包之类的食物，对防止体重猛增的确有一定作用。

吴军表示，人类使用肉桂有几千年历史。这项最新研究进一步证实，肉桂所含的肉桂醛有助于防止人体脂肪堆积。对肥胖患者而言，“节日大餐不耽误，吃点肉桂可减肥”的确更容易坚持。（徐艺珊 编译）

(责编：聂丛笑、权娟)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn