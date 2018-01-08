肉桂帮你避免“节日肥”

亲朋好友节日聚会，很容易放开了吃，导致“节日肥”。美国《新陈代谢》杂志刊登的一项最新研究发现，常见的香料——肉桂可以让脂肪细胞燃烧更多能量，堪称避免“节日肥”的佳品。

美国密歇根大学生命科学院研究员吴军（音译）及其团队将肉桂醛（肉桂呈现独特香味的关键物质）直接应用于人体的脂肪细胞。研究结果发现，脂肪细胞立即发生反应，促进体内的脂质代谢。值得注意的是，肉桂醛可以诱导脂肪细胞燃烧，减少能量的储存，从而防止脂肪堆积。这项研究并非首次证明肉桂可促进新陈代谢，却是第一次用肉桂醛直接处理人类与啮齿动物的脂肪细胞。

肉桂有助于减肥的具体机理目前还不完全清楚，但不建议摄入大量肉桂减肥。研究人员表示，节假日适当吃肉桂面包之类的食物，对防止体重猛增的确有一定作用。

吴军表示，人类使用肉桂有几千年历史。这项最新研究进一步证实，肉桂所含的肉桂醛有助于防止人体脂肪堆积。对肥胖患者而言，“节日大餐不耽误，吃点肉桂可减肥”的确更容易坚持。（徐艺珊 编译）