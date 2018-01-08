热词： 　招聘　健康中国论坛　尊医重卫 　健康中国人　健康中国2030　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

河南：“仲景工程”培育中医人才

记者李季

2018年01月08日08:49 来源：健康报网

河南省中医管理局日前印发《河南省中医药传承与创新人才工程（仲景工程）实施方案》，计划遴选和培养一批中医临床学科领军人才、中医药学科拔尖人才、中医药学科青苗人才。

该省计划首批遴选60位中医药骨干，利用3年时间，通过集中学习与自学相结合、理论与实践相结合、临床与科研相结合等方式，培养一批在本学术领域造诣深厚，具有较强的学术经验传承或科技创新能力，取得突出成绩、在全国有较大学术影响力，能够带动高素质、高水平学术创新团队建设，引领中医临床优势学科可持续发展的领军人才和拔尖人才。

该省还将利用3年时间，首批在全省范围内遴选50位有丰富学术经验和技术专长的中医药专家为指导老师，选配150位具有相当专业理论和一定实践经验的中青年业务骨干为其继承人，采取师承方式培养热爱中医药事业、中医理论深厚、中医药技术精湛、品德优良、医德高尚的中医药继承创新型人才。

(责编：盛月、权娟)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn