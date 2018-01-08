山东：硬指标确保中医院姓“中”

近日，山东省卫生计生委、中医药管理局印发《关于促进全省中医医院进一步保持和发挥中医药特色优势的通知》，对中医医院（含中西医结合医院、中医专科医院）在人才结构、中医诊疗、中药处方等方面提出一系列指标性要求。

《通知》要求，中医类别执业医师（含执业助理医师）低于执业医师总数的60%（中西医结合医院低于50%）的中医医院，临床科室（口腔科、麻醉科除外）不得招聘非中医类别执业医师。中医药院校毕业或中医护理专业毕业的护士比例，三级中医医院不低于40%（二级中医医院不低于30%）。各级中医医院每个专科须明确不少于3个中医优势病种（二级医院不少于2个）。

《通知》要求，合理配置、应用中医诊疗设备，广泛、合理应用中医医疗技术，采用非药物中医技术诊疗人次占门诊总人次的比例不低于10%（中西医结合医院不低于8%）；门诊中药处方（饮片、中成药、院内制剂）处方数占门诊总处方数的比例不低于60%（中西医结合医院不低于40%），门诊中药饮片处方数占门诊总处方数的比例不低于30%（中西医结合医院不低于20%）。