真爱无敌 世界上毛发最多的女孩结婚啦

泰国17岁女孩素巴·“纳蒂”·素素攀曾是吉尼斯世界纪录中“世界上毛发最多的女孩”，如今与初恋情人喜结连理。

英国《都市报》4日报道，素素攀家住曼谷，患有阿姆布拉斯综合征，又称先天性多毛症。这是一种极其罕见的遗传病，自中世纪以来仅有大约50个相关病例记载。素素攀的面部、耳朵、胳膊、腿部和背部长有浓密毛发。她孩提时代接受过激光治疗，但未见疗效，毛发脱落后又长了回来。她常常因此受到取笑，被人叫做“狼女”或者“楚巴卡”。“楚巴卡”是好莱坞电影《星球大战》角色，体型高大，全身长满毛发。

不过，素素攀一直努力保持积极心态。她曾告诉吉尼斯世界纪录编纂者：“我并不觉得自己和其他人有什么区别，我在学校里有很多朋友。多毛让我变得与众不同。”

她近日晒出与丈夫的自拍合影，附上文字说：“你不仅是我的初恋，更是我的一生所爱。”照片中，素素攀剔除了面部毛发，亲密地贴着丈夫，脸上洋溢着幸福的微笑。（黄敏）