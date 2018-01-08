医院抢救患者反遭家属指责

锦州消息：近日，一位女性在医院指责医护人员的视频在网上热传。有网友称，事发于辽宁省锦州市，一名老年患者经抢救苏醒后反问医生“抢救我干啥”。患者家属接通知到医院后，也指责医生，并质疑“谁让你抢救了”。记者从锦州市中心医院了解到，事发于1月4日，医院接到患者后进行了检查及抢救，目前患者已无大碍，但却自行离开医院。视频中指责医生的女性为患者女儿，家属已补交医药费。

据网友反映，近日120急救中心将一名病倒在锦州东湖公园的老年患者送至锦州市中心医院救治，经CT检查为多发脑梗塞。但患者经抢救清醒后，反问医生“抢救我干啥”。医院通知家属后，家属还在医院指责医护人员。

热传视频显示，一位身穿黑色棉服的女性在医院楼道内对一名医护人员喊话称：“少废话，有你说话的份？你算老几，你穿白大褂的，不是人。”此时，视频中有另一名女性声音称：“抢救过来你咋还这样呢？”听到这句话后，这名穿黑色衣服的女性反问：“谁让你抢救了？”

昨天，记者电话联系了锦州市中心医院。医院工作人员介绍，事发于1月4日，当天120急救车将一名昏迷患者送至医院，医院为其垫付医药费做了CT和心电图检查，并进行抢救。几个小时后，患者清醒却质疑医生为什么要救他，随后他又自行离开了医院。患者家属接到通知之后来到医院，但却质疑医生“谁让你抢救了”。不过医院证实，家属之后已补交了医药费。