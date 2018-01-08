小寒养生重在防寒保暖

今天是小寒节气，进入小寒几乎进入了一年中最冷的时候，从保健养生来说，要想健康度过寒冬，必须做好防寒保暖。

头部要暖 常言道：“冬天戴棉帽，胜过穿棉袄。”帽子虽小，却与人体的热平衡有着宻切的关系。实验证明，静止状态下不戴帽子的人，在环境温度为15℃时，从头部散失的热量，约占人体总产热量的30%，4℃时约占 50%，-15℃时可高达 75%。因此，在寒冷的冬天，戴一顶保暖性能良好的帽子是非常必要的。否则，会因头部暴露而受寒冷刺激，导致血管收缩，肌肉紧张，引起头痛、鼻炎、牙痛、三叉神经痛、伤风感冒、失眠等不良症状，甚至引发严重的脑血管疾病。

耳部要暖 “耳为宗脉之所聚。”十二经脉皆通过于耳。由于耳朵的皮肤很薄，耳廓的血管表浅，皮下组织较少，缺少皮下脂肪的保护。如不注意保护耳朵，遇到寒冷刺激时，血管收缩易发生缺血缺氧，而致耳朵冻伤，还会引起感冒等病。因此，老年人冬天要注意保护好耳朵，外出时戴上柔软的防护耳罩，并坚持每天早、中、晚按摩揉搓耳廓，每次约5~10分钟，以发热为度。

颈部要暖 颈部是人体的“要塞”，上承头颅，下接躯干，既是脊椎中活动最多的部位，也是神经中枢最重要部位，更是心脑血管的必经之路。如果受寒，不仅会引起肌肉酸痛、落枕，还会使原有的颈椎病加重，甚至使脑部疾病复发等。因此，寒冬最好外出时戴围巾，可防范颈部血管因受寒风侵袭而收缩，对预防高血压病、心血管病等都有一定好处。

腰部要暖 中医认为，腰为肾之府，加上“带脉”又环绕腰部，若腰部遭受风寒后，易引起腰部冷痛，造成肾阳虚，男子会出现阳痿早泄的症状，女子会出现月经紊乱、痛经、白带异常等妇科病。冬天除了注意腰部保暖外，可用双手搓腰，两手对搓发热后，紧按腰眼处，稍停片刻，然后用力向下搓到尾椎骨（长强穴），每次做50~100遍，每天早晚各做一次。起到温煦肾阳、通达气血、疏通带脉、强壮腰脊的作用。

背部要暖 中医认为，背为阳中之阳，为督脉和足太阳膀胱经行之处。督脉总督为阳经，太阳经在一身之表，风寒邪侵人体，太阳经首当其冲。倘若背部饱暖不好，风寒之邪就会通过人体背部侵入，以致损伤了气而使旧病复发或诱发新病。患过过敏性鼻炎、风湿病、慢性支气管炎、支气管哮喘、胃及十二指肠溃疡、心血管疾病的老年人，在寒冬季节尤应重视暖背，以免引起新病和旧病复发。

膝部要暖 三九时节，持续寒冷天气，膝部受凉可导致关节局部肌肉和血管的收缩，引起关节疼痛。患者关节滑膜炎或骨性关节炎的中老年人，更容易引起关节疾病发作或加重。

脚部要暖 俗话说：“寒由足下起。”这是因为人的双足离心脏远，供血较少，脚的皮下脂肪层又薄，保温能力差，所以在一般情况下，脚部较身体的其他部位温度都低。科学研究证明，人的脚掌与上呼吸道黏膜之间有着密切的神经联系，一旦足部受凉，可反射性地引起上呼吸道黏膜内的毛细血管收缩，纤毛摆动减慢，抵抗力显著下降。此时，原来潜伏在鼻咽部的病毒就会乘虚而入，并大量繁殖，会诱发多种疾病。因此，冬天要注意足部的保暖，最好每天睡前用热水泡泡脚，以防受凉感冒。

身体要暖 寒冬气候恶劣，老年人要随着外界气温变化及时增加衣服，注意身体保暖，勿让寒气侵入体内。棉衣内胆宜选用分量轻、膨松、保暖性强的羊毛、丝绵、羽绒等材料。老人平时应多到室外活动，使血脉畅通，以适应外界气温娈化，增能耐寒能力。

餐食要暖 寒冬可常食牛、羊肉御寒，牛羊肉性温而不燥，具有补肾壮阳、驱寒、温补气血的功效。怕冷的人还可多吃胡萝卜、芋头等富含无机盐的根茎类蔬菜，以及紫菜、菠菜等含碘食物。

居住要暖 寒冷的冬天，室内温度过低，老年人易受寒邪侵扰，导致呼吸系统疾病与心脑血管疾病加重，产生严重后果。有老寒腿病的人，冬日也容易旧病复发。