女白领冻出“阴阳手” 遇冷就变紫

家住后湖的丁女士（化姓）入冬以来遇到了怪事，双手只要稍微受冻，手指就会立刻变白最后变紫，有时还出现麻木和刺痛感，待暖和后，症状随之消失。丁女士一直以为是得了冻疮，最后在医院诊断为“雷诺现象”，是系统性红斑狼疮所致。

34岁的丁女士半个多月前遇到怪事，那天下午她和闺蜜逛街时，闺蜜发现她的手指变了颜色。丁女士一看吓了一跳，双手的十根手指都变成了紫色，和手掌其他部位的颜色形成鲜明对比，就像是一双“阴阳手”。后来，丁女士发现当温度很低的时候手指遇冷就会变色，一开始变成白色，然后再变成紫色，有时还会有麻木和刺痛的感觉，但只要回到温度较高的室内症状就会消失。丁女士以为这是冻疮，然而擦了半个月的冻疮膏没有一点用，后来手指变得更加敏感。前日，丁女士来到了武汉市中心医院后湖院区就诊。

在风湿肾内科门诊，医生仔细检查了丁女士的双手，详细询问了病情后，高度怀疑她得了免疫系统疾病。随后，丁女士的免疫系统检查结果显示她得了“系统性红斑狼疮”，“阴阳手”为继发于此病的“雷诺现象”。目前，丁女士在该科接受系统性治疗。

风湿肾内科主任陈文莉介绍，丁女士所患的雷诺氏综合征多发生在女性身上，典型的雷诺现象指一个或几个手指或脚趾遇冷或情绪紧张后，颜色发白、变紫，保暖后转为红润，发作时伴有局部麻木或刺痛感。目前，雷诺氏综合征发病原因还不很明确，不过发病与寒冷刺激、情绪波动、精神紧张和内分泌功能紊乱等有关，受寒冷刺激是最主要的诱因。患有雷诺氏综合征的患者在日常生活中要细心保护手指，避免受刺伤、切伤或挫伤，因为轻微损伤容易引起指尖溃疡；对有吸烟嗜好者，应戒烟，以避免尼古丁对血管收缩产生刺激作用。此外，保持心情舒畅也是一项重要的预防措施。