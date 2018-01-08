明天要面试，紧张到睡不着觉；面对调皮的小孩，失控到想打他；回家看到另一半乱丢脏衣服，怒火中烧、忍不住大声指责……每个人都会有负面情绪，而情绪和体内气的作用息息相关。当气的运行出了问题，就会影响到人的情绪，累积下来还会让身体跟着生病。

气运行的信道是体内的经络，因此，从经络下手，通过外力如针灸、按摩、中药、运动等，或借助内力，如情绪转移等，可有效平衡身体内气的状态，赶走坏情绪，调养脏腑。平日保养，可多疏通以下三个经络，帮助稳定情绪。

1.按摩心包经。可改善长期压力大、睡眠不足导致的情绪问题。具体步骤为：打开手掌，用掌心的劳宫穴从胸口处画圈向上，沿着手心包经搓揉、按摩。若有痛点，表示该处血液流通不畅，可用拍打方式促进单点血液循环。然后换另一侧。

2.拍胆经。特别是久坐族，胆经畅通有助维持情绪稳定。具体步骤是：举起左手，右手从左侧腋下轻轻拍打身体侧边（胆经范围），到鼠蹊部（腹部和腿部交界处）时，改用手掌搓揉。接着，拍打大腿外侧直到脚踝，有痛点处可再次拍打。容易焦虑紧张恐惧的人，可另加拍打大腿内侧到脚踝的肾经。换另一侧，再做1遍。

3.敲三焦经。可活络气血、维持情绪稳定。具体步骤是：坐姿，左手前平举，拇指向上，右手握实心，沿着左手手臂外侧，轻轻地、有节律地拍打，直到手腕。换另一侧。（河南省中医院治未病科副主任医师 吕沛宛）