广西扩大按病种收费范围 127个病种实行最高限价

广西多部门近日联合发文，决定从２０１７年１２月２０日起扩大按病种收费范围，目前广西按病种收付费的病种涉及１２７个，实行最高限价，主要在广西二级、三级公立医疗机构实施，有助于治理乱开药、乱检查等现象。

按病种收费，即患者住院期间发生的诊断与治疗等全部费用进行“打包”，即从患者入院，按病种治疗管理流程接受规范化诊疗，最终达到临床疗效标准出院，包含整个过程中发生的诊断、治疗、手术、麻醉、检查检验、护理以及床位、药品、医用耗材等费用。医院按此标准收费，医保基金和参保患者按规定比例付费。

到目前，广西实施按病种收付费的病种已有１２７个，包括甲状腺肿瘤、癫痫、唇裂、老年性白内障等病种，主要在广西二级、三级公立医疗机构实施。按照规定，按病种收费标准实行最高限价管理，各地在充分考虑补偿服务成本和患者承受能力等情况基础上，具体制定本地二级、三级公立医疗机构执行的病种收费标准，原则上不得突破规定的最高限价。（记者覃星星）