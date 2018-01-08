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美发布年度癌症报告 癌症死亡率持续下降

2018年01月08日08:22 来源：羊城晚报

　　据美国癌症学会发布的一份新报告，1991年至2015年，美国癌症死亡率以平均每年约1.5%的速度下降。吸烟率稳定下降、癌症早期诊断与治疗是癌症死亡率持续下降的主要原因。

　　美国癌症学会在新一期《临床医师癌症杂志》上发表了2018年美国癌症统计报告。报告发现，美国癌症死亡率已从1991年的每10万人215.1人死亡，下降到了2015年的每10万人158.6人死亡，下降幅度达26%。相当于在此期间内近240万美国人避免了因癌症死亡。

　　各类癌症中，肺癌、乳腺癌、前列腺癌和结直肠癌的死亡率下降幅度最大。

　　过去10年里，美国女性癌症发病率维持稳定，而男性癌症发病率下降约2%。男性癌症发病率下降一个重要原因是男性肺癌和结直肠癌患者减少，而这与吸烟人数减少以及结肠镜检查使用率提高有关，结肠镜检查可帮助及时发现癌前病变组织并切除。

　　从癌症类型看，前列腺癌、肺癌和结直肠癌是美国男性最常见的3种癌症，占癌症患者总数比例为42%；而美国女性最常见的3种癌症分别是乳腺癌、肺癌和结直肠癌，占癌症患者总数比例为50%。

　　报告预测，2018年美国新增癌症患者将达到173万，而癌症死亡人数将接近61万。（据新华社）

(责编：许晓华、权娟)


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