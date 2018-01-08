广西实施脑卒中综合防控策略 35岁以上首诊要测血压

记者从广西壮族自治区卫生计生委获悉，广西将实施脑卒中综合防控策略和措施，开展脑卒中高危人群筛查和干预，力争到２０２０年脑卒中发病率增长速度降到５％以下，心脑血管疾病死亡率下降１０％。

根据自治区卫生计生委制定的《广西脑卒中综合防治工作方案》，广西将依托自治区防治重大疾病工作厅际联席会议制度，建立脑卒中综合防控部门协作机制，强化脑卒中危险因素控制，倡导膳食结构多样化，开展控烟减盐控油等健康生活方式行动，加强幼儿园、中小学的健康教育工作，培养儿童青少年的健康生活方式与行为。

同时，广西将推动关口前移，做好高血压等慢性病管理。在有条件的地区，乡镇卫生院和社区卫生服务中心逐步开展超重肥胖、血压血糖增高、血脂异常等慢性病高危人群的患病风险评估和干预指导。全面实施３５岁以上人群首诊测血压制度，高血压患者及时纳入基本公共卫生服务。推进家庭医生签约服务，优先覆盖高血压等慢性病患者。力争到２０２０年，１８岁以上居民高血压知晓率达到６０％，治疗率达到５５％，治疗控制率达到４０％。

记者从自治区卫生计生委了解到，广西将继续实施脑卒中高危人群筛查和干预项目，对高危人群和患者实施有效健康干预。广西还将推进多学科融合卒中中心建设，到２０２０年，自治区和８０％以上设区市、６０％以上县（市、区）要建设至少１家符合要求的卒中中心。（记者覃星星）