自从踏上西非这片热土，我们始终在思考：如何能够在有限的时间里，利用有限的资源，最大程度地帮助当地医务人员提高诊疗水平，以服务于更多的非洲人民？从习近平总书记“精准扶贫”重要思想中得到启发，我们产生了“精准援非”的想法。

我们工作的中几友好医院位于几内亚首都科纳克里，是一所完全由中国援建、由几内亚卫生部负责管理和运营的综合性医院，是几内亚国内三所最大的公立医院之一。虽然如此，该院的实际情况可远非我们想象中的那种“大医院”。全院总床位120张，开设14个临床专业，职工106人，其中医疗技术人员仅63人，2016年完成手术268例，收治住院患者1993人。按照医院的实际情况，大投入、广覆盖的传统工作方式不仅易造成效率不高和资源浪费，受援方也无法摆脱对中方专家的依赖，自身造血功能难以得到激发。另外，中方专家人员相对固定，如果战线过长，同样会出现什么都想做，但很多又不能做的尴尬局面。因此，切实找到受援方的诊疗需求和未来的发展方向，精准提供援助，不但可以提高医疗队工作效能，而且使受援方能够切实感受到由特定领域的技术突破而带来的成就感。

学科发展要精准定位。中几友好医院可开发资源有限，不可能保障全部临床专业同步快速发展。我们确定了神经外科、创伤骨科、危重症为优先发展专业。在此基础上，进一步精准定位优先发展的亚专业，努力寻求关键点突破，从而带动和激励其他学科共同发展。自2016年以来，由国家卫生计生委、北京市卫生计生委积极倡导，第二十五批援几医疗队积极推动的中几友好医院危重症治疗中心已经建成使用，在自身不断发展的同时，也在很大程度上为其他科室保驾护航。

人才培养需因材施教。提高中几友好医院自身发展的造血功能要依靠人才，“授人以渔”已是援非共识，而人才的培养需要漫长的过程。经过与院方的深入讨论，我们对每一专业均确定了一名优秀骨干重点培养，与医疗队专家形成“一对一”指导关系，建立导师制。由此不但可以激发学生的主观能动性，也使医疗队专家有了明确的工作对象，通过共同制定个性化阶段性培养目标和长远培养目标，使该骨干的成长更加系统，将来不会因为本批医疗队员的离开而出现发展断裂。骨干学员将发挥种子作用带动科室其他人员的发展，最终实现共同提高。我本人也与中几友好医院院长结成对子，每天固定时间进行一对一交流。

精准援非的理念可以体现在受援医院发展的各个环节。我们的工作刚刚开始，将来我们力争对更多的问题进行精确分析，对症施治，通过不断布下的“点”而逐渐形成“面”，促进受援医院整体水平的提高。

援非工作是我国的重要外交战略之一。虽然我们只承担其中的医疗援助工作，来到几内亚的时间也不长，但也已感受到我们国家在援助非洲方面的真诚与无私。作为援非医疗队，我们将始终不渝地践行习近平总书记提出的“不畏艰苦，甘于奉献，救死扶伤，大爱无疆”的援外医疗队精神，毫无保留地将我们的知识与技能传授给非洲同事。我们希望用实际行动为增进中非友谊添砖加瓦，为推广中国文化锦上添花。

（作者为中国第二十六批援几内亚医疗队队长、首都医科大学附属北京朝阳医院副院长）

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 23 版）