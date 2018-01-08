落实“厕所革命”要求，应当尊重群众习惯、尊重自然条件实际，让老百姓方便使用、整洁使用才是王道

最近在调研中，一个发现令人深思。在某知名景点，相距不到30米的两个厕所特别显眼：一个是“味道十足”的简陋旱厕，有人把守，进门得付费两元；一个是瓷砖贴到屋檐，轮椅通道、洗脸池、纸巾盒都很齐全的星级厕所，玻璃门上写着“免费公共厕所”，但“铁将军”把门，看上去至少三四个月没有开过门了。

向旁边的小卖部店主打听，才知道这个星级厕所建成后用了没多久就关门了，原因是这里海拔高，哪怕盛夏，一到晚上就结冰。“就是能冲水，冲下去的污物还是与旱厕一样，都积在下面了，臭气熏天。荒郊野岭的，哪能为这厕所铺设上百公里的排污管道？”店主这样说。据悉，在如此高海拔地区建一个星级厕所，造价至少六七十万元；为保证正常使用，每年管护成本也得几万元。花这么大的成本，其功效还不如农家几千元建的简易旱厕，问题出在哪里？

其中肯定有多种原因。比如，上级部门刻意追求高标准，只按照规划进行验收考核，不考虑高海拔地区的实际；基层部门为了完成指标、应付检查，只能按图索骥，硬着头皮蛮干；所在单位使用不便也维护不起，索性闲置了事。与其靡费许多来打造一个面上好看的“样板”，不如把有限的财力用在刀刃上，让百姓用得更方便更舒心。

小厕所，大民生。近年来，“厕所革命”逐步从景区扩展到全域、从城市延伸到农村，受到普遍欢迎。解决群众如厕问题，城乡之间、地区之间有共性的东西，但也有很强的个性。比如，人口集中的地方尤其需要注意环境整洁，所以有必要把是否贴瓷砖、盥洗室要配备哪些东西、冲厕水量大小乃至每天擦洗地板几次都规定详细，并以此作为星级厕所建设的主要技术指标和规范。而在一些人口聚集度不高、生活污染问题并不突出、无地下配套管网，甚至不通水不通电的边远地区，方便使用则应放在第一位。

我曾到只有9户人家的西藏隆子县玉麦乡住过三天。这里的藏族群众，创造性地把厕所建在沟渠上，用两块大木板在沟渠上搭“桥”，再在“桥”上盖个棚子。这样的“直排”不但解决了群众的卫生问题，而且给附近高寒贫瘠的土地增加了有机质。落实“厕所革命”要求，应当尊重群众习惯、尊重自然条件实际，让老百姓方便使用、整洁使用才是王道。要是在这里也按照“五星级”标准修建厕所，最终只会沦为代价高昂的摆设，而且很容易在群众心目中产生负面影响。

党的十九大报告指出，我国社会主要矛盾的变化，没有改变我们对我国社会主义所处历史阶段的判断，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变。这就提醒我们，尽管财政宽裕了，群众腰包更鼓了，但是底子薄、人口多仍是我们的国情，公共服务和扶贫帮困等社会建设，“尽力而为、量力而行”是最根本的要求。实事求是、科学施策、精准施工，惠民工程实施的各个环节都要有自己居家过日子的劲头。就像前面提到的那个景区，如果把建星级厕所的钱拿出来改造现有旱厕、补贴给那个管理旱厕的农户，估计花少得多的钱，就能取得好得多的效果。

（作者为西藏分社记者）

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 05 版）