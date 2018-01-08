青海试运行医保智能监控系统

人民网西宁1月7日电 （记者王梅）日前，青海省人社厅完成对玉树藏族自治州县医保经办机构的现场系统安装调试与培训工作。至此，青海全省8个地区的系统安装调试工作已按计划全面完成，覆盖全省城镇职工、城乡居民基本医保与大病保险，监控全部定点医药机构、医保医生医疗服务行为与参保人员就医行为，统一监管全省医保基金运行情况的信息化、智能化审核监控系统已全面进入试运行阶段。

据悉，青海省医疗保险智能监控审核系统依托现有的金保和医保信息系统，遵照青海医保管理制度，利用现代化的计算机信息技术手段，通过设定系统规则、阈值，在海量医保结算数据中对所有医保结算单据进行100%的自动审核，对关注的分解住院、限定支付、超量开药、不合理收费及重复检查等异常诊疗信息进行重点筛查分析，并及时向医保经办机构提示违规，经人工干预纠正等措施，实现对住院等医疗服务行为的全程监控。

《 人民日报 》（ 2018年01月08日 13 版）