罗伊氏乳杆菌或能缓解婴儿过度哭闹

澳大利亚默多克儿童研究所日前发布新闻公报说，该机构领导的一项国际研究发现，一种名为罗伊氏乳杆菌的益生菌或能有效缓解婴儿过度哭闹现象。

婴儿过度哭闹指３月龄以下的婴儿一周内有３天以上每天哭闹时间超过３小时。此前研究称婴儿过度哭闹对约五分之一家庭造成影响，且和母亲心情抑郁、虐待儿童及过早停止母乳喂养有关。造成该现象的原因尚不清楚，也暂无有效的治疗方法。

研究人员在意大利、波兰、加拿大和澳大利亚四国进行了双盲试验，其中实验组婴儿服用罗伊氏乳杆菌，对照组服用安慰剂。除澳大利亚外，其他三国参与试验的婴儿均为母乳喂养。２１天后，两组婴儿的哭闹时间都有所减少，但实验组婴儿哭闹时间减少的更多。实验组婴儿的哭闹时间在三周内降低５０％的概率是对照组的两倍。

研究人员认为罗伊氏乳杆菌能有效缓解母乳喂养婴儿的过度哭闹。

研究第一作者、默多克儿童研究所的瓦列里·宋说，该研究为缓解婴儿过度哭闹带来了希望，但罗伊氏乳杆菌对奶粉喂养的婴儿效果尚不明确，有待进一步研究。

研究成果已发表在美国《儿科》月刊上。