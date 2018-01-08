健脾消食滞 美味山楂是良药

在寒冷的冬季，关于山楂最难忘的记忆，莫过于那迷人的冰糖葫芦串儿，红彤彤的山楂，裹着晶莹剔透的糖衣，咬上一口，糖衣在嘴边簌簌地掉，嘴里弥漫着酸甜的清香。现如今，山楂制品更是种类繁多，山楂干、山楂条、山楂果丹皮、山楂脯、山楂糖球，每一样都很可口。

广州中医药大学第一附属医院药学部余秀婷中药师介绍说，山楂是蔷薇科植物山里红或山楂的干燥成熟果实，主产于山东、河南、河北、辽宁，秋季果实成熟时采收，以片大、皮红、肉厚、核少者为佳。

“其实，山楂除了是美味的食物，更是实用的药物。”余秀婷说，山楂所含成分丰富，主要包括以下4类：

1.有机酸类成分：枸橼酸、绿原酸、鞣酸等；因鞣酸会与胃酸结合形成胃石，引起腹疼，因此不建议大量食用山楂鲜品；另外，山楂富含有机酸，空腹食用，容易对胃黏膜造成不良刺激，使胃发胀满、泛酸，不建议空腹食用。建议饭后食用山楂，肠胃虚弱者则应浅尝辄止。

2.黄酮类成分：槲皮素、金丝桃苷等，具有抗氧化、降脂、抗心肌缺血、抗菌等作用。

3.三萜类成分：熊果酸等。

4.其他营养成分：胡萝卜素、维生素C、维生素B1等。

她从中医的角度介绍说，山楂性味酸、甘、微温，归脾、胃、肝经，具有消食健胃、行气散瘀、化浊降脂的功效，有助消化油腻肉食积滞，而且善于化浊降脂，在治疗高脂血症中常用。临床上，山楂复方制剂主要用于食积和心血管系统疾病。成方制剂保和丸、大安丸等用于饮食留滞，心可舒胶囊、山楂降压丸、山楂降脂丸等用于心血管疾病（高血压、高脂血等症）。

食疗推荐

药食两用的山楂，在日常生活中还可入茶饮、入粥，用于养生保健。余秀婷推荐下面两个山楂食疗方，感兴趣的街坊不妨一试：

1.山楂、陈皮、麦芽煮水代茶饮：

山楂2克、陈皮1克、麦芽2克；加水200~300毫升煮开即可；适当饮用有助于消食滞。

2.山楂、山药粥：

山楂10克，山药50克，粳米50克，冰糖适量；将山楂洗净，与山药、粳米同放入砂锅煮粥，待粥将熟时加入冰糖，稍煮后即可；适当食用，有助健脾消食，生津和胃。

不过，余秀婷也特别提醒，山楂虽好，但因富含有机酸，肠胃功能虚弱者、患牙病者不宜食用。一些山楂制品中含有大量的糖分，不宜多食。

另外，山楂具有行气散瘀功效，有促进子宫收缩的作用，生效剂量因人而异，因此孕妇慎用。

（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）