开车姿势不对 当心招来一身病

受访专家：东南大学附属中大医院脊柱外科中心主治医师 鲍军平

对于开车一族来说，开车时身体前屈，容易使脊柱生理弯曲处于紧张状态，而且注意力高度集中，很难察觉到身体不适。长此以往，很可能令颈椎、腰椎亮起“红灯”。

座位太靠后，腰椎越来越酸疼。开车久坐时身体前倾，头、躯干和上肢重量集中在腰椎，只有一个孤零零的支撑点，此时腰椎间盘承载的压力最大，很容易出现腰部肌肉酸胀、疼痛。一些司机喜欢把座椅调得比较靠后，这会导致司机在开车时，为了让脚够到油门而不得不将臀部向前滑动，于是腰部腾空，没了支撑。腰椎会承受较大压力，导致腰椎劳损。建议座椅位置不要太靠前，以右脚轻放刹车踏板，大小腿间角度为120度左右或更大为宜。此外，靠背位置也不应过于垂直，尽量将前胸远离方向盘，但保证右手能轻松换挡。

头枕低于后脑勺，易导致颈椎突出。头枕是最容易被司机忽视的地方，主要用来支撑头部和颈部。在紧急刹车时，能起到缓冲作用。如果位置过低，容易令颈椎前倾承受压力过大，引发颈椎突出等问题。正确的头枕高度应该是：头枕中间柔软部位与耳朵上沿平齐。

不系安全带伤脖子。当遇到意外急刹车时，由于汽车惯性，脖子快速前屈然后突然弹回，可能引发颈椎挥鞭伤（犹如鞭子挥动时的反应）。建议司机驾车时除保持头脑清醒、系紧安全带外，要控制好车速，乘客也要系好安全带。（本报特约记者刘敏）